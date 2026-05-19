לראשונה, יריד נדל"ן ופיתוח בינלאומי המוקדש כולו לבירת ישראל

ב-28 במאי ייערך במידטאון מנהטן יריד הנדל"ן וההשקעות "עולים לירושלים", יוזמה ראשונה מסוגה של עיריית ירושלים, מרכז הבנייה הישראלי והרשות לפיתוח ירושלים. בניגוד לאירועי עבר, היריד מתמקד באופן בלעדי בבירה ומיועד לחשוף בפני יהדות ארה"ב את מהפכת הבינוי והפיתוח המואצת שעוברת העיר בשנים האחרונות.

היריד צפוי למשוך כ-1,000 משתתפים מכל זרמי הקהילה היהודית. על רקע האנטישמיות הגואה בעולם, היריד מדגיש את חשיבותה של ירושלים כעוגן לאומי ואישי עבור יהדות התפוצות. המשתתפים, ביניהם ראשי הקהילות הגדולות בארה"ב, ייפגשו עם יזמי נדל"ן ואנשי מקצוע שיציגו בפני המשתתפים את מגוון הפרויקטים ואלפי יחידות דיור שנבנות בימים אלו בירושלים.

תנופת הבנייה חסרת התקדים שמוביל ראש העיר משה ליאון, שבאה לידי ביטוי בשילוש מספר היתרי הבנייה ובקידום עשרות אלפי יחידות דיור, עומדת במרכז החזון להפוך את ירושלים לעיר מתחדשת המציעה איכות חיים ומגורים מודרניים. בשיאו של היום, ייערך ערב גאלה חגיגי בסימן הצדעה לירושלים בהשתתפות ראש העיר משה ליאון ומנהיגי הקהילה היהודית בניו יורק.

השותף המקצועי להובלת המהלך הוא מרכז הבנייה הישראלי בראשות ערן רולס. מרכז הבנייה הישראלי הוא הגוף המקצועי הגדול, הוותיק והמשפיע ביותר בענף הבנייה והנדל"ן בישראל.

יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, ערן רולס: "לכל יהודי בעולם יש שני בתים: הבית שבו הוא גר, וירושלים. המטרה שלנו היא להפוך את הבית השני למציאות נגישה. ירושלים עוברת תנופה שטרם נראתה כמותה, ואנו מביאים את חזית העשייה של ענף הנדל"ן למנהטן כדי לאפשר לקהילה להיות חלק בלתי נפרד מהעתיד של הבירה".