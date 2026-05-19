כיכר השבת
ירושלים מגיעה למנהטן: 

לראשונה, יריד נדל"ן ופיתוח בינלאומי המוקדש כולו לבירת ישראל

לראשונה בניו יורק: עיריית ירושלים ומרכז הבנייה הישראלי יציגו את תנופת הפיתוח והמגורים של העיר ביריד ענק בהשתתפות כ-1,000 מובילי קהילה, יזמים וראש העיר ירושלים משה ליאון

אמ
מקודם |
יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, ערן רולס (צילום: באדיבות המצלם)

ב-28 במאי ייערך במידטאון מנהטן יריד הנדל"ן וההשקעות "עולים לירושלים", יוזמה ראשונה מסוגה של עיריית ירושלים, מרכז הבנייה הישראלי והרשות לפיתוח ירושלים. בניגוד לאירועי עבר, היריד מתמקד באופן בלעדי בבירה ומיועד לחשוף בפני יהדות ארה"ב את מהפכת הבינוי והפיתוח המואצת שעוברת העיר בשנים האחרונות.

היריד צפוי למשוך כ-1,000 משתתפים מכל זרמי הקהילה היהודית. על רקע האנטישמיות הגואה בעולם, היריד מדגיש את חשיבותה של ירושלים כעוגן לאומי ואישי עבור יהדות התפוצות. המשתתפים, ביניהם ראשי הקהילות הגדולות בארה"ב, ייפגשו עם יזמי נדל"ן ואנשי מקצוע שיציגו בפני המשתתפים את מגוון הפרויקטים ואלפי יחידות דיור שנבנות בימים אלו בירושלים.

תנופת הבנייה חסרת התקדים שמוביל ראש העיר משה ליאון, שבאה לידי ביטוי בשילוש מספר היתרי הבנייה ובקידום עשרות אלפי יחידות דיור, עומדת במרכז החזון להפוך את ירושלים לעיר מתחדשת המציעה איכות חיים ומגורים מודרניים. בשיאו של היום, ייערך ערב גאלה חגיגי בסימן הצדעה לירושלים בהשתתפות ראש העיר משה ליאון ומנהיגי הקהילה היהודית בניו יורק.

השותף המקצועי להובלת המהלך הוא מרכז הבנייה הישראלי בראשות ערן רולס. מרכז הבנייה הישראלי הוא הגוף המקצועי הגדול, הוותיק והמשפיע ביותר בענף הבנייה והנדל"ן בישראל.

יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, ערן רולס: "לכל יהודי בעולם יש שני בתים: הבית שבו הוא גר, וירושלים. המטרה שלנו היא להפוך את הבית השני למציאות נגישה. ירושלים עוברת תנופה שטרם נראתה כמותה, ואנו מביאים את חזית העשייה של ענף הנדל"ן למנהטן כדי לאפשר לקהילה להיות חלק בלתי נפרד מהעתיד של הבירה".

התחדשות עירונית בשכונת גילה. (צילום: הדמיה ארי כהן, אדריכלות ובינוי ערים)
התחדשות עירונית בשכונת קריית מנחם. (צילום: הדמיה יגאל לוי אדריכלים SYL)
התחדשות עירונית בשכונת רמת אשכול. (צילום: הדמיה מתי רוזנשיין אדריכלים)
מתחם מידטאון ברובע הכניסה לעיר. (צילום: הדמיה 3DVISION)
רובע הכניסה לירושלים (צילום: הדמיה בסר JTLV יהודה רחמים)
נדל"ןערן רולס
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנדל"ן:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר