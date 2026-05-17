הילד שיחק בחצר - ולפתע הקרקע קרסה תחתיו

פסק דין חריג ניתן לאחרונה בבית משפט השלום בפתח תקווה, כאשר השופטת עדנה יוסף-קוזין חייבה חברת בנייה לשלם כ-182 אלף שקל לרוכשי דירת גן באריאל. הפיצוי ניתן בגין מפגע בטיחותי מסכן חיים – בולענים עמוקים שנפערו לפתע בחצר הדירה, בדיוק בזמן שבנם הקטן של הרוכשים שיחק במקום.

הפרשה המזעזעה החלה לפני כעשור, כאשר בני הזוג חתמו על הסכם לרכישת דירת גן בת חמישה חדרים באריאל. לטענתהם, מסירת הנכס תוכננה לחודשיים לאחר החתימה, אך החברה הקבלנית איחרה באופן משמעותי והמפתח נמסר להם רק כשמונה חודשים מאוחר יותר. אולם האירוע הדרמטי התרחש רק חודשים ספורים לאחר מכן. הקרקע קרסה והחצר נבלעה בעיצומו של חודש אלול תשע"ז, התרחש האירוע שהפך את חיי המשפחה לסיוט: האדמה קרסה לפתע והחצר נבלעה אל תוך עצמה, בדיוק בעת שהילד שהה בגינה. הבולענים העמוקים יצרו סכנה מיידית לחייו של הקטין, ולמרבה המזל הוא ניצל ללא פגיעה. מלבד הסכנה המיידית, נוצר במקום מפגע תברואתי קשה של ריח ביוב ורפש. לדברי הרוכשים, בניסיונה של החברה לתקן את הכשל, היא הוסיפה חטא על פשע כאשר שברה את מערכת הטפטפות וכיערה את החצר עם יציקות בטון רשלניות. התביעה שהגישו הועמדה במקור על כ-365,500 שקל בגין עלויות התיקון, עוגמת נפש חריפה ופיצוי על איחור במסירה.

החברה: 'קנו במצב הקיים'

מנגד, טענה חברת הבנייה כי עמדה בכל הוראות החוק והסכמי המכר. לטענתה, הרוכשים קנו את הדירה במצבה הקיים ולכן אינם יכולים להלין על הליקויים. בנוגע לאיחור במסירה, טענה החברה כי הרוכשים לא עמדו בזמני התשלומים ולכן הייתה רשאית לעכב את מסירת המפתח.

לצורך הכרעה בנזקים, מינה בית המשפט שמאי מטעמו, אשר קבע ממצאים חד-משמעיים: עלות תיקון הליקויים עומדת על 55 אלף שקל, בתוספת כ-20 אלף שקל החזר לרוכשים על תיקונים שביצעו בעצמם. המומחה הדגיש כי הבולענים נוצרו כתוצאה ממילוי פני הקרקע באופן לא מבוקר וללא הידוק נדרש.

'מפגע שהיה עלול להסתיים באסון'

"מדובר במפגע בטיחותי חמור ביותר שהיה עלול לגרום לאסון בנפילת אדם", קבע המומחה בחוות דעתו. השופטת יוסף-קוזין אימצה את מרבית חוות הדעת, וחייבה את היזמית בנזקי הקריסה.

היא קיבלה גם את טענת האיחור במסירה, אך העמידה אותה על 7.5 חודשים, לאחר שמצאה כי עד אמצע חודש טבת תשע"ז הדירה לא הייתה ראויה למגורים בשל בעיות רטיבות קשות ושיפוע הפוך במרפסת. בפסק הדין המנומק נפסק פיצוי משמעותי גם על עוגמת הנפש ואובדן ההנאה מהגינה.

השופטת מתחה ביקורת על התנהלות החברה וקבעה כי עליה לשלם לרוכשים כ-164 אלף שקל עבור הרכיבים השונים, בתוספת 18 אלף שקל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט מלאות – בסך הכל כ-182 אלף שקל.