היסטוריה! כמה ישראלים באמת  השקיעו בדובאי ב-2025?

אם יש נושא שמתחיל לחזור שוב ושוב בתקופה האחרונה בשיח הכלכלי־חרדי, זה דובאי.

מה שפעם היה נשמע כמו יעד רחוק של אנשי עסקים וטייקונים, הפך בשנה האחרונה לנושא שמדברים עליו גם בקבוצות משקיעים, בשיחות בין משפחות ואפילו בקרב זוגות צעירים שמבינים שהחלום לקנות דירה בישראל הולך ומתרחק. הסיבה המרכזית ברורה: מחירי הדירות בישראל כבר חצו מזמן את רף מיליון השקלים - ולא רק בירושלים, בית שמש ובני ברק, אלא גם בערים פריפריאליות כמו באר שבע, נתיבות ואזורים נוספים שבעבר נחשבו "זולים".

לפי נתוני הלמ"ס ובנק ישראל, מחירי הדיור בישראל עלו ביותר מ־150% בעשור האחרון, בעוד הריבית הגבוהה והתשואה הנמוכה הפכו את ההחזר החודשי על דירות להשקעה לכבד במיוחד עבור משקיעים רבים.

בזמן שבישראל ההון העצמי הנדרש ממשיך לטפס, בדובאי עדיין ניתן למצוא דירות חדשות במחירי כניסה נמוכים משמעותית, עם אפשרות להיכנס להשקעה גם עם הון עצמי שנחשב בישראל כבר כמעט לא רלוונטי.

לפי הערכות של גורמים בענף, במהלך 2025 יותר מ־5,000 ישראלים כבר השקיעו בנדל"ן בדובאי - כאשר חלק משמעותי מההתעניינות מגיע בתקופה האחרונה גם מהמגזר החרדי.

הזדמנות היסטורית: "ירושלים של פעם"

במקביל לעלייה בהתעניינות, מתחילה להישמע יותר ויותר השוואה מסקרנת בקרב אנשי נדל"ן:

"דובאי של היום מזכירה את ירושלים של לפני 20 שנה."

לא בגלל הדמיון בין הערים… אלא בגלל התחושה של שוק שנמצא עדיין בשלבי צמיחה מוקדמים יחסית.

דובאי נהנית כיום מהגירה של מאות אלפי תושבים חדשים מדי שנה, לצד תכנית הפיתוח "Dubai 2040" שמטרתה להכפיל כמעט את אוכלוסיית העיר בעשורים הקרובים.

לפי נתוני ממשלת דובאי, האוכלוסייה בעיר חצתה את רף ה־4 מיליון תושבים, כאשר בשנת 2025 בלבד נוספו לעיר כ־208 אלף תושבים חדשים - נתון שממצב את דובאי כאחת הערים עם קצב הצמיחה המהיר בעולם.

בענף הנדל"ן מסבירים כי השילוב בין צמיחת אוכלוסייה, כניסת חברות בינלאומיות ותיירות בהיקפים עצומים, מייצר ביקוש קשיח לדירות - מה שמושך משקיעים מכל העולם.

"פעם אנשים היו שואלים אם בכלל בטוח להשקיע בדובאי. היום השאלה היא כבר איך נכנסים נכון"

יהושע רובינשטיין, מנכ"ל Clarity, אומר כי אחד השינויים הגדולים ביותר הוא דווקא בתפיסת הביטחון של המשקיע הישראלי.

"לפני כמה שנים אנשים פחדו בכלל לשמוע על השקעה במדינה ערבית.

היום, אחרי שהיחסים הכלכליים והמדיניים התחזקו בצורה דרמטית - אנשים מסתכלים על זה אחרת לגמרי."

לדבריו, גם תקופת המלחמה לא עצרה את מגמת ההתקרבות בין ישראל לאיחוד האמירויות - ובחלק מהמקרים אפילו חיזקה את תחושת היציבות.

ואכן, הנתונים מצביעים על המשך הידוק הקשרים בין המדינות גם בשנים האחרונות:

היקף הסחר בין ישראל לאיחוד האמירויות עבר את רף 5 מיליארד הדולר.

האמירויות השקיעה בישראל במיזמי אנרגיה, טכנולוגיה ותשתיות.

במהלך המלחמה החברות האמירתיות המשיכו להפעיל טיסות לישראל בזמן. שחברות זרות רבות עצרו פעילות.

פרויקטים משותפים בתחומי תחבורה, אנרגיה וסחר המשיכו להתקדם גם בתקופת המתיחות הביטחונית.

"בסוף משקיעים מסתכלים על אינטרסים," אומר רובינשטיין.

"והם רואים מערכת יחסים כלכלית שהולכת ומעמיקה."

גם המתיחות מול איראן לא עצרה את דובאי

אחד הדברים שמפתיעים כיום משקיעים ישראלים הוא העובדה שגם במהלך 2026 על רקע המלחמה מול איראן והמתיחות האזורית, האמירויות לא האטה את קצב הפיתוח שלה, אלא להפך דובאי הגבירה אותו בהאצת פיתוחים חדשים כמו המוניות האוטונומיות שפועלות עכשיו בעיר חינם לכל דורש.

אגב, איחוד האמירויות מדורגת ככלכלה יציבה ביותר בעולם כמה שנים ברצף, במדד השוויצרי.

בזמן שבאזורים רבים בעולם משקיעים נוהגים "לשבת על הגדר" בתקופות של אי־ודאות ביטחונית, בדובאי המשיכו לאשר פרויקטי ענק, לקדם תכניות פיתוח ולהציג נתוני שיא בשוק הנדל"ן.

לפי דיווחים בתקשורת הכלכלית במפרץ, גם בחודשים שלאחר הסלמת המתיחות האזורית נמשכה כניסה של משקיעים זרים לשוק הנדל"ן בדובאי, לצד המשך ביקושים לדירות מצד רוכשים בינלאומיים.

במקביל: חברות תעופה אמירתיות המשיכו להפעיל טיסות סדירות לישראל גם בתקופות שבהן חברות זרות צמצמו פעילות

הממשלה באמירויות המשיכה לקדם את תכנית "Dubai 2040" הכוללת הרחבת אזורי מגורים, תיירות ותעסוקה

נתוני עסקאות הנדל"ן בדובאי המשיכו להציג יציבות יחסית למרות המתיחות באזור

בענף מסבירים כי אחת הסיבות לכך היא שהאמירויות מיצבה את עצמה בשנים האחרונות כמרכז עסקים גלובלי שפועל בפרספקטיבה ארוכת טווח, גם בתקופות של חוסר יציבות במזרח התיכון.

"המשקיעים מסתכלים על ההתנהלות

בזמן שרוב האנשים רואים סיכון - הגדולים רואים הזדמנות, מייסד 'בלאקרוק" חברת ניהול ההשקעות הגדול בעולם, המנהלת כ-14 טריליון דולר (כן, קראת נכון), לארי פינק הגיע לפגישה עם נשיא האמירויות כדי לדבר על ההשקעות באיחוד האמירויות.

בפועל," אומר יהושע רובינשטיין. "כשהם רואים שמדינה ממשיכה לפתח, לבנות ולהביא משקיעים גם בתקופת מלחמה, זה מייצר תחושת ביטחון."

אצלינו בישראל ההשפעה כפולה, דווקא חוסר הוודאות וההאטה במשק הנדל"ן המקומי גורם למשקיעים רבים לחפש השקעות שמבוססות פחות על "תקווה לעליית ערך" ויותר על תזרים אמיתי.

בדובאי, תשואות השכירות מגיעות במקרים רבים ל־6%–8% ואף יותר, לעומת ממוצע של כ־2%–3% בלבד בחלקים נרחבים בישראל.

המשמעות מבחינת משקיעים פשוטה:

במקום להוסיף כסף בכל חודש כדי להחזיק נכס - הנכס עצמו עשוי לייצר הכנסה חיובית כבר מהיום הראשון.

