הפרויקט שמשנה את פני המגורים בבית שמש

מטבח משודרג המשלב אסתטיקה מודרנית עם פרקטיות יומיומית. המקום בו הטעם הטוב נפגש עם תכנון מוקפד ואיכותי. ( צילום: יח"צ )

בית שמש כבר מזמן הפכה לאחד המרכזים המבוקשים ביותר למגורים עבור המשפחה הדתית והחרדית. אך בתוך תנופת הבנייה האדירה, ישנם פרויקטים שמצליחים להתעלות מעל הסטנדרט ולהציע משהו אחר – חוויית מגורים שמתחילה במחשבה על האדם והמשפחה שבתוך הבית.

פרויקט "הרמוני בית שמש" מבית אפי קפיטל, הוא בדיוק כזה. מדובר בפרויקט יוקרה שתוכנן תחת הקונספט של "הרמוניה של שלמות" – המקום שבו האסתטיקה פוגשת את הפרקטיקה, והתכנון המוקפד פוגש את הנוחות היומיומית.

חלל מגורים מואר המשלב אור טבעי עם תכנון חכם, המעניק מרחב אירוח מזמין ואווירה של יוקרה אמיתית בבית. ( צילום: יח"צ )

כשבוחנים את התכניות של "הרמוני", מבינים שלא מדובר בעוד בניין. כל דירה בפרויקט נבנתה עבור משפחות שמבינות ערך ואינן מוכנות להתפשר. הפרויקט מציע מגוון רחב של דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים מרווחים. הבשורה הגדולה: חצי חדר שנותן מרחב נשימה אחד היתרונות הבולטים בתכנון הדירות הוא הניצול המקסימלי של המרחב הפנימי. הסלון הפתוח והמואר והחדרים המרווחים הם רק ההתחלה. גולת הכותרת היא חצי חדר נוסף המעניק גמישות אמיתית למשפחה המתפתחת: הוא יכול לשמש כחדר עבודה שקט, חדר לילד מתבגר או חלל אחסון חכם – הכל לפי הצרכים המשתנים שלכם.

מרפסת שמש מרווחת המכניסה את הנוף הביתה. השילוב האידיאלי בין חוויה אורבנית תוססת לרגעים פרטיים של רוגע. ( צילום: יח"צ )

מפרט טכני שמדבר בשפה של יוקרה

ב"הרמוני" לא חסכו בדבר כדי להעניק לדיירים תחושה של מלון בוטיק בתוך הבית:

עיצוב ויופי: לובי מפואר ומעוצב המקבל את פניכם בכניסה, פרקטים איכותיים בחדרים וחיפויים מוקפדים.

לובי מפואר ומעוצב המקבל את פניכם בכניסה, פרקטים איכותיים בחדרים וחיפויים מוקפדים. מטבח משודרג: כיאה לבית יהודי שבו המטבח הוא הלב הפועם, הדיירים ייהנו ממטבח ברמה גבוהה ומשודרגת.

כיאה לבית יהודי שבו המטבח הוא הלב הפועם, הדיירים ייהנו ממטבח ברמה גבוהה ומשודרגת. טכנולוגיה ונוחות: מערכות מיזוג אוויר מתקדמות, תריסים חשמליים, אינטרקום עם צג צבעוני וחניון תת-קרקעי ועילי לנוחות מקסימלית.

מערכות מיזוג אוויר מתקדמות, תריסים חשמליים, אינטרקום עם צג צבעוני וחניון תת-קרקעי ועילי לנוחות מקסימלית. אור ונוף: מרפסות שמש גדולות הצופות לנוף מרהיב ומכניסות שפע של אור טבעי לבית.

בלב השכונה המבוקשת ביותר

איכות חיים היא לא רק מה שקורה בתוך הבית, אלא גם מה שנמצא סביבו. "הרמוני" ממוקם בשכונה מבוססת ומבוקשת, המציעה את כל השירותים הקהילתיים במרחק נגיעה:

מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים איכותיים.

בתי כנסת ומרכזי קהילה.

מרכזי מסחר וקניות נגישים.

נגישות תחבורתית גבוהה ליציאה מהעיר ובתוכה.

השקט הנפשי שלכם: אפי קפיטל

מאחורי הפרויקט עומדת חברת אפי קפיטל, שם נרדף למצוינות וניסיון של עשרות שנים בבניית אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. החברה ידועה בליווי האישי שהיא מעניקה לרוכשים מרגע החתימה ועד לקבלת המפתח, תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים וסטנדרט בנייה בלתי מתפשר.

אל תחכו שהמחירים ימשיכו לעלות והמלאי ייגמר. בואו להבטיח למשפחה שלכם את המקום שמגיע לה. "הרמוני בית שמש" – כי איכות חיים מתחילה בתכנון חכם.