רב-קו אונליין מאפשר לכם לבטל טעות בקלות ובמהירות

החדשות הטובות? הממשק בנוי מראש מתוך הבנה ש"הטעות היא עלינו".

ביטחון צרכני כערך עליון

מדובר בשירות שקיים וזמין לכולם, המאפשר סוג של "פסח שני" צרכני - הזדמנות שנייה לתקן בדיעבד את מה שלא נעשה כראוי בתחילה במקום להיגרר לבירוקרטיה מתישה, הכוח לבטל את הפעולה זמין ללא צורך בשיחה עם נציג או המתנה מורטת עצבים.

איך מוודאים שהכסף חוזר? הביטוח הצרכני הזה עובד לטובתכם בתנאים הבאים:

ביטול ערך צבור: הטענתם סכום כספי וגיליתם שטעיתם? כל עוד לא בוצע שימוש בחוזה, ניתן לבטלו באתר ולקבל את הכסף בחזרה.

גמישות בנסיעות: הטענתם "חופשי יומי" בטעות? תוכלו לבטלו גם לאחר שימוש אחד.

אם מדובר ב"חופשי שבועי", ניתן לבטל לאחר עד 2 שימושים, וב"חופשי חודשי", עד 3 שימושים.

ההחזר הכספי מבוצע ישירות לאמצעי התשלום המקורי (כרטיס האשראי), ללא עמלות ביטול מיותרות.

אז בפעם הבאה שאתם טוענים את הכרטיס, זכרו: ברב-קו אונליין האחריות והביטחון הצרכני הולכים יחד איתכם לאורך כל הדרך. נסיעה טובה!

ט.ל.ח