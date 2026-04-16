במרכז ירושלים, בלב הפועם של עיר הקודש, עומד בניין שמספר את סיפורו של יזם פרטי שפעל בעקשנות ובהתמדה במשך כמעט עשרים שנה. חלק אחר חלק, צעד אחר צעד, הוא רכש זכויות במבנה אסטרטגי במרכז העיר, מתוך חזון להוביל שינוי תכנוני משמעותי, להוסיף זכויות בנייה ולהפוך את הנכס לפרויקט בעל ערך תכנוני וכלכלי רב.

אלא שבשנה האחרונה, הדרך הארוכה הזו הגיעה לצומת קריטית. קשיים תזרימיים שהלכו והחריפו הובילו לעיקולים, להליכי הוצאה לפועל, לדוחות נתוני אשראי בעייתיים וללחץ גובר מצד נושים ומשקיעים. האפשרות שמפעל חיים של שני עשורים ייעצר בשל אתגרים פיננסיים הפכה למוחשית מתמיד.

למרות שמדובר במקרה שאינו מייצג את עיקר פעילותה של מימונדלן, המתמקדת בליווי עסקאות נדל”ן ומימון בהיקפים משמעותיים, בחברה בחרו להירתם למהלך. השילוב בין מורכבות התיק לבין ההשלכות הרחבות על כלל המעורבים הוביל לקבלת ההחלטה לראות בכך גם שליחות, מעבר להיבט המקצועי.

לפני כחצי שנה הגיע היזם לראשונה למשרדי מימונדלן. בחברה זיהו כבר אז שמדובר בתיק חריג ומאתגר, אך גם כזה שיש לו פוטנציאל ממשי אם יבנה עבורו מתווה נכון. היזם קיבל רשימת משימות מסודרת, אולם מתוך הלחץ שבו היה נתון ניסה לפעול עצמאית מול גופי מימון שונים.

המהלך הזה פגע משמעותית ביכולת שלו להתקדם מול גופי המימון. בקשות שהוגשו בצורה לא מדויקת, חשיפת נתונים לא נכונה וטעויות טקטיות מול גורמים מממנים הביאו לכך שכאשר שב למימונדלן כעבור מספר חודשים, נקודת הפתיחה הייתה מורכבת בהרבה.

בשלב זה, האתגר כבר לא היה גיוס מימון – אלא בניית עסקה מחדש כך שתהיה בכלל ניתנת למימון.

במימונדלן, בבעלות מתתיהו וגשל ואלי רבינוביץ, הבינו שלא מדובר כאן בעוד עסקת נדל”ן שגרתית. מעבר לאתגר העסקי, עמדה כאן גם אחריות כלפי מעגל רחב של אנשים שהיו מעורבים בפרויקט והמתינו לפתרון.

צוות החברה החל לעבוד עם פינצטה. היה צורך לבנות את התיק מחדש: לנקות את הנתונים, לגבש מתווה משפטי ופיננסי שיאפשר לגוף מימון להיכנס לתיק מרובה עיקולים, לנהל מו”מ עם נושים ולבנות מחדש אמון אצל כלל הצדדים. מדובר היה בעבודה אינטנסיבית ומדויקת, שנמשכה זמן רב וכללה תיאום עדין בין גורמים רבים.

השיא הגיע שבוע לפני חג הפסח. לאחר השלמת המתווה ושחרור הכספים, הוסרו העיקולים והחובות לנושים הוסדרו.

אחד הנושים המרכזיים, שהמתין במשך שנים ארוכות לקבלת כספו וכבר לא האמין שהדבר יתאפשר, פנה לאחר השלמת המתווה למימונדלן והביע התרגשות והוקרה על כך שהכספים הוסדרו והפרויקט חזר למסלול.

הרגע המשמעותי ביותר לא היה רק בחתימת המסמכים, אלא בתוצאה בפועל: נושים שקיבלו את כספם, פרויקט שחזר למסלול, ויזם שיכול היה לנשום מחדש לאחר תקופה ארוכה של חוסר ודאות.

מתתיהו וגשל מסכם: “בכל יום אנחנו עוסקים במספרים, בריביות ובבטוחות, אבל בתיקים מהסוג הזה נדרש הרבה יותר מזה. בעבודה מול יזמים פרטיים ותיקים, במיוחד כאלה שפועלים שנים מתוך חזון, האחריות היא לא רק מקצועית אלא גם אנושית. צריך לדעת לראות את התמונה הרחבה ולבנות פתרון שמחזיר יציבות ומאפשר להמשיך קדימה בצורה נכונה.”

אלי רבינוביץ מוסיף: “המקצוענות שלנו היא לא רק להשיג מימון, אלא לדעת לקחת עסקה מורכבת ולבנות אותה מחדש בצורה שמאפשרת לה להתקדם. זה ההבדל בין פתרון נקודתי לבין מתווה שמחזיר פרויקט למסלול. זה גם מקרה שממחיש עד כמה חשוב לא לנסות להתמודד לבד עם עולם המימון המורכב, אלא להיעזר בגורמים שיודעים לבנות את הדרך הנכונה.”

כיום, היזם הירושלמי כבר נמצא בשלבי תכנון מתקדמים של הפרויקט במרכז העיר, כשהוא משוחרר מלחצי העבר ופועל מתוך מסגרת פיננסית מוסדרת ובליווי מקצועי שוטף.