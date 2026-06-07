יזם ניסה להתחמק מאחריות – וישלם 600 אלף ש"ח לרוכשים

בית משפט השלום בהרצליה חייב לאחרונה יזם נדל"ן בפיצוי של כ-600 אלף שקלים לזוג שרכש פנטהאוז בתל אביב, לאחר שהפרויקט נמסר באיחור דרמטי של למעלה משש שנים. פסק הדין, שניתן על ידי השופטת אילת הרנוף, מהווה מכה קשה ליזמים המנסים להתחמק מאחריות באמצעות טענות משפטיות.

הפרשה החלה לפני כ-13 שנה, כאשר התובעים חתמו על הסכם לרכישת פנטהאוז ברחוב בר כוכבא בתל אביב תמורת 5.75 מיליון שקל. על פי ההסכם המקורי, הנכס היה אמור להימסר באוגוסט 2015, אך המציאות התבררה כשונה לחלוטין.

בפועל, החזקה בנכס נמסרה רק בשנת 2018, וטופס 4 המיוחל - המאפשר רישום בטאבו - התקבל רק בסוף 2021. העיכוב המצטבר עמד על 76 חודשים, תקופה שבה הזוג נאלץ להתמודד עם אי ודאות ועוגמת נפש.

בתביעה שהגישו הרוכשים, הם דרשו כ-1.1 מיליון שקל בגין העיכוב ועוגמת הנפש. הנתבע, מצדו, ניסה להתנער מהאחריות בטענות שונות. לטענתו, הוא היה "רק מנהל הפרויקט" וכי הרוכשים עצמו אחראים לעיכובים מול הקבלן המבצע. בנוסף, טען היזם להתיישנות התביעה.

"הרוח החיה" מאחורי הפרויקט

השופטת אילת הרנוף דחתה את הניסיונות הללו מכל וכל. בפסק דין נוקב קבעה השופטת כי הנתבע היה ה"רוח החיה" מאחורי הפרויקט: הוא שבחר את הקבלן, קבע את התמורה, ניהל את לוחות הזמנים ועמד מול הרוכשים באופן בלעדי.

"הטענה שהנתבע היה רק מנהל הפרויקט אין בה כדי להשפיע על כך שהוא התחייב למסור את הדירה והפר את התחייבותו"

עוד הדגישה השופטת כי העובדה שהרוכשים נכנסו לדירה ללא טופס 4 אינה מהווה "מסירה כדין", ולכן יש לשקלל בתקופת הפיצויים גם את השנים שבהן התגוררו בנכס בתנאים לא מוסדרים. מצב זה יצר אי ודאות משפטית ומנע מהם לממש את מלוא זכויותיהם בנכס.

עם זאת, השופטת הפחיתה חלק מהפיצוי המוסכם, מאחר שהרוכשים לא נדרשו לשלם דמי שכירות על מגורים חלופיים בתקופה שבה גרו בפנטהאוז ללא טופס 4. בסופו של יום, חויב היזם בפיצוי של כ-541 אלף שקל, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 70 אלף שקל.

פסק הדין מהווה תקדים חשוב בשוק הנדל"ן הישראלי, ומעביר מסר ברור ליזמים: אי אפשר להתחמק מאחריות באמצעות "טייטלים" משפטיים. מי שמתחייב למסור נכס במועד מסוים - צריך לעמוד בהתחייבותו, או לשלם את המחיר.