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תעלומה מעבר לגבול

מלחמה על כל דונם: התרגיל האיראני מאחורי הנדל"ן בסוריה

בעקבות קריסת משטר אסד ומבצע חץ הבשן, אזור החרמון הסורי ודרום סוריה בוער בגל עסקאות נדל"ן מחתרתי. בעוד ערוצי פרו-איראנים מפיצים שקרים על רכישות ענק של זרים, התחקירים חושפים את האמת הדרמטית: תושבים מקומיים חוזרים הביתה ומשתלטים על הקרקעות (העולם הערבי)

לוחמי צה"ל בפעילות מבצעית בשטח סוריה
לוחמי צה"ל בפעילות מבצעית בשטח סוריה| צילום: צילום: צה"ל

בעקבות קריסת משטר אסד ופעילות באזור החיץ הסורי, אזור החרמון הסורי ודרום הפכו לזירת קרב שקטה על כל דונם. בזמן שכלי תקשורת פרו-איראנים מפיצים דיווחים על "השתלטות זרה מסתורית", התמונה בשטח מורכבת ומפתיעה הרבה יותר.

קריסת המשטר יצרה חוסר יציבות משפטית וכלכלית קיצונית. תושבים רבים בכפרים מבוססים ובפרברים כמו ג'רמנה, סחנאיה וקטאנה נקלעו למצוקה כספית קשה, מה שהוביל אותם למכור נכסים במחירי הפסד כדי להנזיל כספים או להימלט מהמדינה.

תנועת רכישה הפוכה באזור החיץ

מנגד, בעיירות ובכפרים על שיפולי החרמון – כמו חאדר, עין אל-טינה ואל-רימה – החלה תנועת רכישה הפוכה ומפתיעה. אזור זה נחשב לבטוח יחסית בזכות הנוכחות הצבאית של צה"ל באזור החיץ, כפי שעולה מהפעילות המתועדת של כוחות צה"ל בשטח.

בזמן שרבים חוששים משינוי דמוגרפי ומ"השתלטות זרה" בצל הנוכחות הישראלית, מתברר כי מרבית הרוכשים בפועל הם אזרחים סורים. חלקם בני העדה הדרוזית, המנצלים את קריסת השלטון המרכזי כדי לחזור לכור מחצבתם.

מלחמה פסיכולוגית: השקרים של ציר ההתנגדות

כלי תקשורת המזוהים עם "ציר ההתנגדות" – ובראשם ערוץ אל-אח'באר הלבנוני – הפיצו דיווחים כזב לפיהם אנשי עסקים יהודים בעלי דרכונים זרים רוכשים מאות אלפי דונמים. טענות אלה הופרכו לחלוטין בתחקירים מקומיים כלוחמה פסיכולוגית נועזת.

למרות החשדות המקומיים, החוק הסורי הקיים אוסר באופן קשיח על מכירת אדמות חקלאיות לגורמים זרים באזורי גבול. רובם המוחלט של החוזים הללו נותר בגדר הסכמים פרטיים ללא תוקף משפטי מחייב – במיוחד לאור קריסת מוסדות הטאבו והרישום הממשלתי.

משה רבנו ויתרו דברו ביידיש - מפגן תמיכה סולידריות בין דרוזים לחרדים ברמת הגולן (ישראל שפירא)

ואקום שלטוני ובהלת מכירות

הואקום השלטוני המוחלט יצר מצב שבו כל העסקאות נותרו בגדר הערכות שבעל פה בלבד. מצב זה מותיר את כל המעורבים בחוסר ודאות משפטית מוחלטת, כאשר אין גוף מוסמך שיכול לאשר או לאכוף זכויות קניין.

הקשר בין הקהילה הדרוזית בישראל לבין אחיהם בסוריה נותר חזק, כפי שעולה ממפגן התמיכה החרדי בדרוזים שהתקיים לאחרונה. יחסים אלה משפיעים גם על דינמיקת הרכישות באזור.

בתוך המציאות המורכבת הזו, כאשר לוחמים חרדים ממשיכים לשרת באזור החיץ הסורי, השאלה המרכזית נותרת פתוחה: מי באמת ירש את השליטה על הקרקעות בדרום סוריה, ומה יקרה כאשר הסערה תשקע ומשטר חדש יקום?

נכון לעכשיו, המלחמה השקטה על כל דונם ממשיכה, בין בהלת מכירות היסטרית לבין רשת שקרים שמפעיל ציר ההתנגדות מעבר לגבול.

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