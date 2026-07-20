סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, ורעייתו הגברת השנייה אושה ואנס, הודיעו הלילה (בין ראשון לשני) על הולדת בנם הרביעי, אלק ניל ואנס. מדובר באירוע היסטורי נדיר, שכן זהו התינוק הראשון שנולד לסגן נשיא מכהן בארצות הברית מזה יותר מ-150 שנה.

התינוק נולד במרכז הרפואי הצבאי הלאומי "וולטר ריד" שבמרילנד, מוסד רפואי מוביל המשרת את בכירי הממשל האמריקני. בני הזוג שיתפו את הבשורה המשמחת בפוסט ברשת X, בו כתבו: "אושה והתינוק מאושרים ובריאים, והילדים שלנו נרגשים לפגוש את אחיהם הקטן".

אירוע היסטורי נדיר

הולדת התינוק מהווה אבן דרך היסטורית בתולדות הבית הלבן. סגן הנשיא האחרון שנולד לו ילד בזמן כהונתו היה דיק צ'ייני, אך זאת היה בטרם כיהן כסגן נשיא. למעשה, יש לחזור למעלה מ-150 שנה אחורה כדי למצוא תקדים דומה של הולדת תינוק לסגן נשיא מכהן.

ואנס, בן 42, משמש כסגן נשיאו של דונלד טראמפ מאז ינואר 2026. הוא ורעייתו אושה, עורכת דין בעלת שורשים הודיים, מגדלים כעת ארבעה ילדים. הזוג נחשב לאחד הצעירים ביותר שכיהנו בתפקידים בכירים בבית הלבן בעידן המודרני.

תקופה סוערת בקריירה הפוליטית

הולדת התינוק מגיעה בתקופה סוערת בקריירה הפוליטית של ואנס. בשבועות האחרונים הוא ספג ביקורת חריפה מצד גורמים פוליטיים וארגונים יהודיים בארצות הברית, לאחר שאימץ בפומבי תיאוריות קונספירציה סביב קשריו של העבריין ג'פרי אפשטיין למוסד הישראלי.

כמו כן, ואנס האשים את ישראל בניסיון להשפיע על דעת הקהל האמריקאית במטרה להתנגד להסכם שגיבשה ארצות הברית עם איראן. דבריו עוררו סערה פוליטית, במיוחד לאור העובדה שהוא נחשב לפרו-ישראלי ותומך מושבע של המדינה היהודית.