כיכר השבת
במזל טוב

אירוע היסטורי בבית הלבן: סגן הנשיא ג'יי די ואנס הודיע על הולדת בנו הרביעי

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ורעייתו אושה הודיעו על הולדת בנם הרביעי • התינוק נולד במרכז הרפואי הצבאי הלאומי במרילנד | אירוע היסטורי - תינוק ראשון לסגן נשיא מכהן מזה למעלה מ-150 שנה (בעולם)

סגן הנשיא ג'יי די ואנס (צילום: Marc Israel Sellem/POOL)

סגן נשיא , ג'יי די ואנס, ורעייתו הגברת השנייה אושה ואנס, הודיעו הלילה (בין ראשון לשני) על הולדת בנם הרביעי, אלק ניל ואנס. מדובר באירוע היסטורי נדיר, שכן זהו התינוק הראשון שנולד לסגן נשיא מכהן בארצות הברית מזה יותר מ-150 שנה.

התינוק נולד במרכז הרפואי הצבאי הלאומי "וולטר ריד" שבמרילנד, מוסד רפואי מוביל המשרת את בכירי הממשל האמריקני. בני הזוג שיתפו את הבשורה המשמחת בפוסט ברשת X, בו כתבו: "אושה והתינוק מאושרים ובריאים, והילדים שלנו נרגשים לפגוש את אחיהם הקטן".

אירוע היסטורי נדיר

הולדת התינוק מהווה אבן דרך היסטורית בתולדות הבית הלבן. סגן הנשיא האחרון שנולד לו ילד בזמן כהונתו היה דיק צ'ייני, אך זאת היה בטרם כיהן כסגן נשיא. למעשה, יש לחזור למעלה מ-150 שנה אחורה כדי למצוא תקדים דומה של הולדת תינוק לסגן נשיא מכהן.

ואנס, בן 42, משמש כסגן נשיאו של מאז ינואר 2026. הוא ורעייתו אושה, עורכת דין בעלת שורשים הודיים, מגדלים כעת ארבעה ילדים. הזוג נחשב לאחד הצעירים ביותר שכיהנו בתפקידים בכירים בבית הלבן בעידן המודרני.

תקופה סוערת בקריירה הפוליטית

הולדת התינוק מגיעה בתקופה סוערת בקריירה הפוליטית של ואנס. בשבועות האחרונים הוא ספג ביקורת חריפה מצד גורמים פוליטיים וארגונים יהודיים בארצות הברית, לאחר שאימץ בפומבי תיאוריות קונספירציה סביב קשריו של העבריין ג'פרי אפשטיין למוסד הישראלי.

כמו כן, ואנס האשים את ישראל בניסיון להשפיע על דעת הקהל האמריקאית במטרה להתנגד להסכם שגיבשה ארצות הברית עם . דבריו עוררו סערה פוליטית, במיוחד לאור העובדה שהוא נחשב לפרו-ישראלי ותומך מושבע של המדינה היהודית.

ארה"באיראןדונלד טראמפג'יי די ואנססגן הנשיא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר