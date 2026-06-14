הטירה העתיקה מוצעת למכירה - ולא תאמינו מה כוללת העסקה

הטירה שמוצעת למכירה ( צילום: Savills )

בלב האי מול, בקצה הצפוני והפראי של מערב סקוטלנד, ניצבת גלנגורם - אחוזה שנראית כאילו נשלפה מתוך סיפור עתיק, אך מתנהלת בפועל כעסק נדל"ני חי ונושם. הנכס, שמוצע כעת לשוק הבינלאומי באמצעות חברת Savills, משתרע על פני כ-15 אלף דונם וכולל טירה סקוטית בסגנון ברוניאלי, שטחי מרעה, יערות, שלושה לוכים (אגמים קטנים), קו חוף סלעי ונוף פתוח אל האוקיינוס האטלנטי וההברידים החיצוניים.

במרכז האחוזה עומדת טירת גלנגורם, שנבנתה בשנת 1860 עבור ג'יימס פורסיית מדונאך, לפי תכנון משרד האדריכלים האדינבוראי Kinnear and Peddie. המבנה, המוכרז כבניין לשימור בדרגה B, עשוי גרניט מקומי עם עיטורי אבן חול, ומציג את כל מרכיבי החלום הסקוטי: צריחים, גמלונים מעוטרים, קווי גג משוננים וחזית שמצטלמת היטב מול שמי האוקיינוס.

הטירה שמוצעת למכירה ( צילום: Savills )

אבל גלנגורם אינה רק תפאורה מרשימה. בתוך הטירה יש 18 חדרי שינה, חדרי אירוח רחבי ידיים, חדר אוכל רשמי, ספרייה, דירות עצמאיות וחללים שמאפשרים לה לפעול גם כבית משפחתי פרטי וגם כבסיס לאירוח, חופשות ואירועים. לפי פרטים שפורסמו, שלוש מהדירות העצמאיות כבר משמשות לאירוח נופש, ולצדן קיימת גם דירת צוות.

הכניסה לשטח האחוזה ( צילום: Savills )

דירות נוספות כלולות בעסקה ( צילום: Savills )

החבילה שמוצעת למכירה רחבה בהרבה מהטירה עצמה. האחוזה כוללת כ-13,500 דונם של מרעה, שטחי גבעות ואדמות פראיות, כ-1,050 דונם של יערות, קו חוף שאורכו יותר משלושה מיילים, מפרצים מבודדים, מעגנים טבעיים ונקודות דיג. לצד כל אלה פועלת במקום חוות בקר ייחוסית, ובה עדר בקר היילנד שמטופח באחוזה יותר מ-170 שנה, וכן עדר כבשי Scottish Blackface. דיווח: הדרישות החמורות שהעביר טראמפ בשיחת הטלפון - והתגובה של נתניהו יוסי נכטיגל | 18:42 מלחמת הגזעים: הרצח המזעזע שחצה את ארה"ב לשניים אריה רוזן | 19:19 הצד המסחרי של גלנגורם אינו מסתכם בחקלאות. באחוזה יש פורטפוליו של 17 נכסים, חלקם להשכרה ארוכת טווח וחלקם להשכרות נופש קצרות. בנוסף פועלים במקום בית הקפה והגלריה Glengorm Coffee Shop and Gallery, שנפתחו בשנת 2002 בחצר האורוות הישנה והפכו בעצמם לאטרקציה מקומית למבקרים באי.

שטחים עצומים ( צילום: Savills )

כולל עדרי בקר משובח ( צילום: Savills )

כולל עדרי בקר משובח ( צילום: Savills )

למרות תחושת הבידוד, גלנגורם אינה מנותקת לחלוטין. העיירה טובמוריי, המרכז העיקרי של האי מול, נמצאת במרחק של כ-5 מיילים בלבד ומציעה מרינה, מסעדות, חנויות ושירותים חיוניים. מי שמגיע מבחוץ יכול להיעזר בקווי מעבורת לאובן שביבשת, במסלול אווירי קל בקרבת סיילן, ואפילו בנחיתת מסוק על מדשאות האחוזה.

חדרים בטירה ( צילום: Savills )

חדרים בטירה ( צילום: Savills )

המחיר המבוקש - מעל 9 מיליון ליש"ט - מציב את גלנגורם בקטגוריה נדירה של נכסים שבהם נדל"ן, מורשת, טבע ועסק תיירותי משתלבים בעסקה אחת. זו אינה רק רכישת בית יוקרתי, אלא רכישת טריטוריה שלמה: טירה היסטורית, קו חוף פרטי, חוות יוקרה, נכסי אירוח ומותג מקומי שכבר פועל בשטח. עבור מי שמחפש את החלום הסקוטי בגודל מלא, קשה למצוא הצעה דרמטית יותר.