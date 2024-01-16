בית המשפט דן היום בפרשת השחיתות בהסתדרות, שלפי דברי המפכ"ל היא אחת מהפרשות הכי חמורות שהייתה במדינה והורה לעצור מספר חשודים למשך שמונה ימים. במקביל נחשף, את אחת הדרכים בהן תכננו החשודים להרוויח כסף | הפרטים (חדשות)
נכס טוב עובר דרך מתווך טוב, עסקת החיים שלך צריכה לעבור אצל מתווך מקצועי, אמין וותיק. לימור וייסברג מתווכת נכסים העונה לדרישות, בשיחה נדל"נית מאלפת למאמע * היא אמא חרדית וגם מתזזת בין נכסים לבין ריאיון עם אמא עובדת בחופש הגדול (נדל"ן)
אחייניתו של בן ה-83 שימשה כאפוטרופוס שלו בחמש השנים האחרונות אך לפני כחודשיים ביקשה להתפטר לאחר שאחיה האשים אותה בניסיון להשתלט על נכסיו. ביהמ"ש קבע מנגנון אפוטרופסות ייחודי המאפשר לקשיש קשר עם אחייניו מצד אחד ומגן עליו מפניהם מצד שני (משפט)
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את כל טענות העירייה, שדרשה מחברה הפועלת בשטחה למעלה מ-7 מיליון שקל כתוספת ארנונה. בית המשפט הבהיר שהעירייה מחויבת להסכם פשרה קודם עם בעלת הנכסים ולא זכאית לתוספת התשלום (משפט)
האישה טענה לזכויות בנכסים שרכש המנוח לפני שהכיר אותה, וזאת למרות צוואה מפורשת בה הוריש את נכסיו לילדיו. בנותיה הכעוסות ביקשו להיצמד לרצונו של אביהן. בית המשפט קבע כי האישה לא הוכיחה שהמנוח רצה לשתף אותה בנכסיו
רגע לפני שיפתחו הקלפיות בעיריית ירושלים, בהן יבחרו 48 חברי הגוף הבוחר את שני הרבנים הראשיים, "כיכר השבת" בדק באלו נכסים מחזיקים תשעת הרבנים המתמודדים • מי מתגורר בוילה, למי אין דירה על שמו, מי בניו הם נכסיו, למי יש שישה חדרים ומי בחר שלא לשתף פעולה • תחקיר מיוחד (חדשות)