בית המשפט השלום בראשון לציון האריך היום (שני) את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד החשוד בפרשת "יד לוחצת יד" בשמונה ימים. המשטרה ביקשה הארכה של עשרה ימים. במקביל הותר לפרסום שמו של איש העסקים החשוד בפרשה - סוכן הביטוח עזרא גבאי, שגם מעצרו הוארך בשמונה ימים.

בחדשות 12 נחשף לפני זמן קצר, כי התכנון של חלק מהחשודים בפרשה היה למכור נכסים של ההסתדרות - בהיקפים כספיים גדולים.

על פי הדיווח, הכוונה של חלק מהחשודים, הייתה לשים יד על נכסים רבים שיש להסתדרות זה שנים רבות, למכור חלק מהם ולגזור את דמי התיווך מהכסף שהיה אמור להתקבל מהמכירה.

החשודים התכוונו למכור את הנכסים של ההסתדרות - ששווים נאמד בסכומים של עשרות אם לא מיליוני שקלים, על ידי חברת תיווך, והם תכננו לטשטש ראיות על ידי הפרשת הכסף לאותם משרדי תיווך.

החשד לשחיתות בהסתדרות | זה מה שמבקר המדינה חשף הערב על הפרשה קובי אטינגר | 19:12

פרטי "הפרשייה החמורה"

"זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית מהגדולות שנחקרו בישראל", אמר נציג היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בדיון. "מדובר בהיקף כספי חריג תוך ניצול של מי שניתן בהם האמון לבצע כסף", ציין.

לפי מפכ"ל המשטרה מדובר באחת "הפרשות החמורות" שידעה המדינה בשנים האחרונות, ועד כה נמסר כי נחקרו קרוב ל-350 בני אדם, ובהם 35 שכבר נעצרו. נציג במשטרה המעורה בפרטים הבהיר כי "לא מן הנמנע שבהמשך התבקשו מעצרים נוספים או עיכובים נוספים בהתאם להתפתחות החקירה".

במקביל, בית משפט השלום בראשון לציון האריך בשבעה ימים את מעצרה של הילה קניסטר בר דוד, אשתו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, החשודה בפרשת "יד לוחצת יד".

השופטת דורית סבן נוי אמרה כי ״החשודה, ביחד עם בעלה, לפי החשד היו בקשר שוחדי מסוגים שונים של נתינה וקבלת טובות הנאה מסוגים שונים. יש ראיות לכאורה בשלב הזה המצדיקות את מעצרה. קיימת עילה למעצר ויסוד ששחרור החשודה ישבש את החקירה".

מוקדם יותר דיווחנו כי ראש העיר קרית גת כפיר סויסה הוא אחד מהבכירים שנחקרו במסגרת הפרשה שזכתה לשם "יד לוחצת יד". סויסה הוא אחד מראשי העיר שנחקרו בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות.

במקביל, מספר בכירים במכון וינגייט נעצרו או עוכבו לחקירה במשטרה, כחלק מחקירה מקיפה של הפרשה. החוקרים אספו מסמכים הקשורים לחומר החקירה מהמתקן, אך במכון הבהירו כי כלל הפעילויות והקורסים נמשכים כסדרם.

החשודים והחשדות

כזכור, פרשת "יד לוחצת יד" היא הכינוי שניתן לפרשיית שחיתות ציבורית רחבת היקף, שהתפוצצה היום (שני י") במרכז ההסתדרות הכללית. החקירה, שהתנהלה באופן סמוי במשך כשנתיים ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הפכה בוקר אחד לגלויה, והובילה למעצרם ולעיכובם של עשרות חשודים, כולל בכירים בארגון ובמשק.

בלב החשדות עומד לכאורה מנגנון שחיתות שיטתי, שבו ניתנו שוחד וטובות הנאה בהיקפים גדולים בתמורה לקידום עסקאות, תוך חשד לעבירות חמורות של הפרת אמונים והלבנת הון. בכירי ההסתדרות, ראשי ועדים, אנשי עסקים ואף ראשי רשויות מקומיות חשודים שהיו מעורבים במערכת זו, שהשחיתה לכאורה את טוהר המידות בשירות הציבורי.

החקירה מתמקדת בצומת קשרים בין צמרת ההסתדרות לבין המגזר העסקי, כאשר דמות מפתח בה היא יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, אשר נמנה על המעורבים בפרשה ועוכב לחקירה יחד עם אשתו. הציר השני בפרשה הוא איש עסקים בכיר המחזיק בסוכנות ביטוח גדולה.

חשד המשטרה הוא כי איש עסקים זה ניצל את קשריו הקרובים והאישיים עם יו"ר ההסתדרות כדי לסדר ג'ובים ומינויים, לכאורה בתמורה לקבלת עמלות או כספים. במשטרה תיארו את יחסי הכוחות במערכת זו באומרם כי "בר דוד היה הגב שלו". במסגרת המעבר לחקירה גלויה, נעצר גם בנו של איש העסקים המדובר. בנוסף, נבדקות טענות הנוגעות למעורבות בטיסות ומסעדות כחלק מטובות ההנאה שניתנו.

מהחקירה מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי "תן וקח" ממוסדים בין אנשי עסקים וגורמים בכירים שונים במגזר הציבורי והמשקי. השיטה פעלה, לכאורה, כך: בעל סוכנות הביטוח פעל מול גורם בכיר מאוד בהסתדרות העובדים החדשה. השניים פעלו יחד מול ועדי עובדים בתאגידים ממשלתיים וברשויות מקומיות.

אותם ועדי עובדים פעלו להעביר את עובדי הרשויות, החברות הממשלתיות והתאגידים כמבוטחים של סוכנות הביטוח המדוברת. בתמורה, על פי החשד, העניק איש העסקים שוחד וטובות הנאה. הוא גם השתמש בקשריו עם יו"ר ההסתדרות כדי להשפיע על מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות ובדירקטוריונים שונים.

חשד נוסף הוא שבכיר בסוכנות הביטוח עסק בחלוקת תפקידים בשורה ארוכה של גופים ציבוריים, לרבות בחברות ממשלתיות, ברשויות מקומיות ובדירקטוריונים שונים. מעבר למינויים, נחשד איש העסקים המקורב למפלגת השלטון (הליכוד) כי פקד, לכאורה, חלק מוועדי העובדים להצטרף למפלגה.

היקף החקירה

היקף החקירה הוא עצום: יותר מ-350 איש צפויים להיחקר, הכוללים אנשי ציבור בכירים במגזר הציבורי והפרטי. במהלך המעבר לחקירה גלויה, ביצעה המשטרה פשיטות וחיפושים ב-55 בתים, 12 משרדים של רשויות, שש רשויות מקומיות וחמישה תאגידים. בין הגופים הציבוריים והתאגידים הממשלתיים בהם נחקרת מעורבותם של ועדי עובדים ונציגים שונים, נמנים גופים מרכזיים כמו:

רכבת ישראל (כולל פשיטה על משרדו של יו"ר ועד העובדים, ליאב אליהו), אל-על, קק"ל ומכון וינגייט. בנוסף, חשודים בכירים במישור המוניציפלי, כולל עיריות ראשון לציון, חריש, קריית ביאליק, ראש העין, אשדוד וקריית גת. בסך הכל נעצרו שמונה חשודים ו-27 נוספים עוכבו לחקירה, וחלקם הובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, מסר כי "יחידת להב 433... תמשיך במקצועיות ובערכיות במאבק הבלתי מתפשר בשחיתות הציבורית".