דירות ענק באלעד – למשפחות שרוצות יותר

חברת אפרידר, זרוע הנדל"ן של קבוצת אלעזרא – המחזיקה בין הייתר גם בקבוצת הרכב אלבר ובחברת הביטוח הכשרה – משיקה באלעד את "מרום אלעד", פרויקט ייחודי ובו דירות ענק, שתוכנן במיוחד עבור משפחות: משפחות צעירות המחפשות התחלה איכותית, ומשפרי דיור המבקשים לעלות מדרגה באיכות החיים.#

ב"מרום אלעד" כל פרט תוכנן תוך חשיבה קפדנית על התאמה לחיי היומיום של משפחה:

תכנון אדריכלי מוקפד, חללים ציבוריים מרווחים, חדרי שינה מותאמים למשפחות עם ילדים, מרפסות סוכה עם הכנה למטבחי חוץ ונוף מרהיב – כל אלה יחד יוצרים חוויית מגורים גבוהה ואיכותית.

לא בכל יום נפתחת בפני המשפחה שלך הזדמנות לקבל בעסקה אחת הכול במקום אחד:

דירת ענק בנות 5-8 חדרים, דירות גן מרווחות ופנטהאוזים יוקרתיים.

סטנדרט בנייה גבוה ותכנון אדריכלי מוקפד המותאם לחיי משפחה.

שכונה חדשה בצפון אלעד, בלב הפועם של העיר החרדית הנמצאת בצמיחה מתמדת.

נגישות מלאה לכל מה שמשפחה צריכה: גני ילדים ומוסדות חינוך, בתי כנסת ובתי מדרש, פארקים, מרכזים קהילתיים ושירותי קהילה חיוניים מתקדמים.

לגור קרוב לכל מה שטוב

"מרום אלעד" נבנה כחלק מרובע מגורים חדש בצפון-מזרח אלעד, הכולל מאות יחידות דיור לצד מוסדות חינוך וציבור, שטחי מסחר ותעסוקה, מרכזי תרבות ופנאי, פארקים, גינות ירוקות ותשתיות חדשות. הכול בקרבה ובנגישות מקסימליים – כך שהכל קרוב ואין צורך לנסוע רחוק לגני ילדים, בתי ספר, פארקים או קניות.

אלעד נהנית מנגישות תחבורתית גבוהה; סמוכה לצירי תנועה מרכזיים ובהם כביש 6, כביש 471 ועוד, ובעתיד בעז"ה צפויה לפעול גם רכבת מקומית שתאפשר גישה מהירה ונוחה לערים סמוכות כמו בני ברק, פתח תקווה ועוד. שילוב זה של נגישות תחבורתית, קהילה חזקה ותכנון עירוני מתפתח הופך את אלעד ליעד מבוקש במיוחד עבור משפחות.המחפשות חווית מגורים אחרת

העיר נחשבת לאחת הערים המבוקשות בישראל, עם ביקוש גבוה לדירות ביחס להיצע – מה שמוביל לעלייה מתמדת במחירי הנדל"ן בעיר. יחד עם זאת, מחירי הדירות באלעד עדיין נגישים ואטרקטיביים ביחס לערים מרכזיות דומות ואף ביחס לערים חרדיות אחרות – יתרון משמעותי למשפחות ומשפרי דיור.

פרויקט "מרום אלעד" יצא לשיווק בימים אלה במחירי מכירה מוקדמת, ומהוות הזדמנות אטרקטיבית במיוחד למשפחות שרוצות לשדרג את חווית המגורים שלהן ומבקשות לשלב בין איכות חיים לנוחות מירבית.

תנאי תשלום אטרקטיביים במיוחד בשלב המכירה המוקדמת:

תנאי תשלום ייחודיים היוצרים ביקושים והתעניינות רבה - – 15% הון עצמי בלבד במועד הרכישה, והיתרה, 85%, רק לקראת האכלוס ומוגבל למספר יחידות.

סמנכ"לית השיווק והמכירות מציינת: "פרויקט "מרום אלעד" תוכנן תוך מחשבה על התאמה מירבית לחיי משפחות שמבקשות יותר: יותר איכות חיים, יותר תכנון חכם ויותר נגישות לכל מה שצריך בשגרת היום יום. זהו פרויקט שמאפשר לגדל משפחה בדירה מרווחת ונוחה, בתוך קהילה חזקה ובסביבה עירונית מתפתחת. אנחנו באפרידר מאמינים מאוד בהמשך פוטנציאל הצמיחה של אלעד, ורואים בה עיר עם עתיד מתפתח המהווה מוקד משיכה אטרקטיבי למשפחות".

אפרידר היא אחת מחברות הנדל"ן הוותיקות והמוכרות בישראל, המתמחה כבר למעלה משבעה עשורים בבנייה ובהובלת עשרות פרויקטים פורצי דרך ברחבי הארץ ובעלת רקורד עשיר של בניית אלפי דירות ומרכזים מסחריים.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה עם צוות השיווק: 8457*