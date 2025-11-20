ועדת המשנה להתחדשות עירונית של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים אישרה להפקדה את אחד ממיזמי הפינוי-בינוי הגדולים בעיר - פרויקט משותף של חברות טרא נדל"ן ורוטשטיין בלב שכונת הגבעה הצרפתית.

על פי התוכנית, ייהרסו 309 דירות קיימות ב-8 מבני מגורים מיושנים, ובמקומן יוקמו 1,300 יחידות דיור חדשות, במספר מבנים בגבהים שונים. לצידן יוקמו כ-2,200 מ"ר של שטחי מסחר, טיילת להולכי רגל, ושבילי קישור ישירים לתחנת הרכבת הקלה הנמצאת במרחק של כ-300 מטרים בלבד.

הפרויקט, שתוכנן על ידי משרד האדריכלים קולקר-קולקר-אפשטיין, יתפרס על שטח של כ-40 דונם, בין הרחובות בר־לב, ההגנה, בר כוכבא ומעלה אדומים - ויחבר את מתחמי המגורים החדשים לרקמת הרחובות והשטחים הפתוחים הקיימים.

החזון העירוני מאחורי התוכנית כולל לא רק שיפור תשתיות ומבנים, אלא גם חיזוק חיי הקהילה, קידום עירוב שימושים ושדרוג הקישוריות לתחבורה ציבורית - במיוחד לאור הסמיכות לציר הרכבת הקלה.

במסגרת התכנון, מושם דגש גם על רווחת הדיירים הוותיקים: במסגרת התהליך יזכו הדיירים בדירות חדשות ומשודרגות, תוך ליווי מלא של הפרויקט מהשלב הסטטוטורי ועד האכלוס.

אין זו הפעם הראשונה שטרא נדל"ן ורוטשטיין משתפות פעולה בירושלים: בינואר האחרון קודמה תכנית דומה בשכונת גילה, במסגרתה עתידות להיהרס 178 דירות ישנות ולהיבנות כ-800 דירות חדשות.

לדברי גורמים בעירייה, מדובר במהלך חשוב נוסף ביישום האסטרטגיה להתחדשות עירונית בירושלים - המהווה מענה למצוקת הדיור בעיר ומצעיד את השכונות הוותיקות לעידן מודרני יותר של מגורים, תחבורה ושירותים.

יונה גרין, שותף ומנכ״ל טרא נדל"ן: "אנו גאים להוביל פרויקט מרכזי ומשמעותי בלב ירושלים, שיביא עמו בשורה אמיתית לתושבי הגבעה הצרפתית. מדובר דה פקטו בהקמת שכונה חדשה ובמהלך שיאפשר לתושבים ותיקים איכות חיים גבוהה יותר ויקדם סביבת מגורים מתקדמת, מודרנית ומחוברת לתשתיות התחבורה של העיר. זו דוגמה לשילוב נכון בין תכנון, קהילה וחדשנות. אני מודה לוועדה על שיתוף הפעולה לקידום הפרויקט".