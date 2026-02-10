הדרמה מאחורי הקלעים שתשנה את מחירי הדיור ביהודה ושומרון

באולפן תכנית "דבר ראשון", בהגשת משה מנס ויוסי סרגובסקי, עלה השבוע לדיון אחד הנושאים המשמעותיים ביותר עבור עתיד המגורים ביהודה ושומרון. האורח באולפן, עו"ד אלישיב ברקוביץ', מומחה לדיני מקרקעין ביו"ש, הסביר את המשמעויות המעשיות של החלטת הקבינט האחרונה, שביקשה לעשות סדר בבירוקרטיה הסבוכה המלווה את רכישת הקרקעות ביו"ש מזה שלושה עשורים.

במהלך הראיון, הציג עו"ד ברקוביץ' "מכה משולשת" לחסמים שהעיקו על היזמים והרוכשים בערים כמו מודיעין עילית וביתר עילית:

1. ביטול חובת הקמת חברה לרכישת קרקע

אחד האבסורדים שהוצגו בראיון הוא "החוק הירדני". עו"ד ברקוביץ' הסביר למנס וסרגובסקי כי עד כה, ישראלי לא יכול היה לרכוש קרקע באופן פרטי ביו"ש בשל חקיקה ירדנית ישנה. "הדרך של הממשלות לאפשר רכישה הייתה על ידי הקמת חברה – מעין מעקף משפטי מורכב," הסביר ברקוביץ'. לפי ההחלטה החדשה, אזרחים יוכלו לרכוש קרקע ולרשום אותה על שמם באופן ישיר, ללא צורך בפרוצדורה המייקרת ומסרבלת את העסקאות.

2. הסרת הצורך ב"היתר עסקה" מנהלי

אלמנט נוסף שנדון באולפן הוא ביטול "היתר העסקה". אין מדובר בהיתר ההלכתי הידוע, אלא באישור מיוחד מטעם המנהל האזרחי (גוף של משרד הביטחון) שנדרש עבור כל רכישה. עו"ד ברקוביץ' ציין כי הליך זה ארך זמן רב ולעיתים לא ניתן משיקולים פוליטיים. כעת, המדיניות היא לעבור למערכת של תבחינים ברורים שיאפשרו רכישה ללא צורך באישור פרטני לכל עסקה, מה שצפוי להאיץ משמעותית את הליכי התכנון.

3. שקיפות בטאבו ביהודה ושומרון

מנס וסרגובסקי עמדו בשיחה על הקושי באיתור בעלי קרקעות פרטיות באזור. עו"ד ברקוביץ' חידש כי ההחלטה כוללת סעיף של שקיפות: אם עד היום נסחי הטאבו ביו"ש היו חסויים והגישה אליהם הותנתה בהוכחת זיקה לקרקע, הרי שהמסמכים יהיו גלויים יותר לציבור. שקיפות זו תאפשר ליזמים לאתר מגרשים רלוונטיים בצורה גלויה, להגיע לבעלים ולבצע עסקאות בצורה מוסדרת ובטוחה יותר.