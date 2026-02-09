כוחות צה"ל ושב"כ פעלו במהלך היממה האחרונה (שני) במספר כפרים וחטיבות ברחבי יהודה ושומרון לסיכול טרור ומעצר מחבלים.
במסגרת הפעילויות, הכוחות עצרו למעלה מ-20 מחבלים ומבוקשים שעסקו בפעילות טרור במרחב יהודה ושומרון.
בפעילות מסוערבת של לוחמי יחידת הגדעונים בחטיבת שומרון, נעצר בהכוונת שב״כ מחבל שהיה מעורב ברכישה ובהחזקת אמצעי לחימה.
כמו כן, המחבל תכנן לפגוע בכוחות צה״ל ובאזרחי מדינת ישראל. בנוסף למעצרו, כוחותינו עצרו ארבעה מבוקשים נוספים בחטיבה.
בפעילות בחטיבת מנשה, כוחות סיירת הנח״ל פעלו יחד עם לוחמי מג״ב ויחידת מצדה בכפר יעבד ועצרו בהכוונת שב״כ שבעה מחבלים שעסקו בייצור מטענים ובסחר באמצעי לחימה.
במספר פעילויות נוספות ברחבי הגזרה, כוחות צה"ל עצרו תשעה מחבלים, בהם שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחותינו.
"כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון", נמסר מהדוברות המשותפת לכוחות הביטחון.
0 תגובות