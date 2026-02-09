שבעה בכפר אחד עסקו בייצור מטעני חבלה | שב"כ לכד ביממה האחרונה מעל 20 מחבלים • צפו במספר פעילויות שהתקיימו ביממה האחרונה, כוחות צה"ל ושב״כ עצרו יותר מ-20 מחבלים ובהם מייצרי מטענים וסוחרים פלסטינים שעסקו במכירת אמצעי לחימה | תיעוד מהפעילות של הכוחות (צבא וביטחון)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 14:31