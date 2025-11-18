השוק הישראלי עומד בפני תנופה משמעותית בתחום מכרזי הקרקעות. לפי נתונים עדכניים, עד סוף דצמבר 2025 צפויים להיסגר לפחות 70 מכרזי קרקעות של רמ"י, הכוללים כ-8,987 יחידות דיור.

התפתחות זו באה לאחר תקופה ארוכה של קיפאון, כאשר מסביבות פסח - תחילת חודש אפריל השנה ועד אמצע החודש הקודם נסגרו רק 75 מכרזים עם 6,863 יחידות דיור - הישג נמוך משמעותית מהרגיל.

מהו הרקע לעצירה וכיצד אירעה החזרה לפעילות? מתברר כי הקיפאון נבע ממחלוקת קשה ששררה בין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לבין גורמים במשרד האוצר. המחלוקת נסבה על מכרזים מיוחדים לחיילי מילואים והמשך מסלול 'מחיר מטרה'. השיא הגיע כשהוקפאה פעילות חברת הבקרה החיצונית של רמ"י, מה שהביא להפסקת פרסום מכרזים חדשים.

הבעיה נפתרה בתחילת אוגוסט, עם חילופי הגברי במשרד השיכון, כאשר שר השיכון באותה עת, חיים כץ, שמילא את מקומו של השר היוצא הרב יצחק גולדקנופף, כפה על הצדדים הגעה לפתרון. אבל אז הגיעו חגי תשרי שעצרו שוב את השוק ומכרזים לא פורסמו. מסיבה זו, מכרזים רבים שפורסמו במהלך החופש הגדול, קרי: באוגוסט, יסתיימו רק בסוף השנה האזרחית למניינם.

ילדים נמצאו עם אזיקונים סגורים סביב צוואריהם בחיידר החרדי מישאל לוי | 16.11.25

מבין המכרזים החשובים שניתן למנות שעומדים לקראת סגירה, קיימים פרויקטים עם מספר יחידות דיור גדול מהרגיל, כמו במתחם "נס לגויים" בדרום העיר תל אביב, בו יתמודדו היזמים על בניית 498 דירות, והסגירה של המכרז תהיה באמצע נובמבר. בקריית הצעירים בכפר סבא יתמודדו היזמים על 715 יחידות דיור שישווקו בסופו של דבר במסלול מחיר מטרה. כך גם בבית דגן: 726 דירות במסלול מחיר מטרה.

לציבור החרדי צפויים להיסגר שני מכרזים שתופסים את תשומת הלב הציבורית. בבית שמש - 662 דירות במחיר מטרה ו-220 לדירות להשכרה ארוכת טווח.

במקביל, באופקים צפוי להיסגר באמצע נובמבר מכרז עבור 1,040 יח"ד בשכונת אפיקי הנחל החדשה. זהו חלק מפרויקט ענק שכולל כ-8,000 יחידות דיור, רובן במחיר למשתכן. בשלב א' של הפרויקט פועלים הקבלנים הגדולים כמו ארזי הנגב, נתיב, אפי קפיטל ואחרים. וכזכור, חברת ד.ש. מגורי ישראל גיבשה קבוצת רכישה להתמודדות על המכרז, ומשווקת בימים אלה את שלב ב' של הפרויקט במחירים החל מ-950,000 ₪, עם הון עצמי ראשוני נמוך של 25,000 ₪ בלבד.

חשוב לשים לב שמכרזי מחיר מטרה שמתפרסמים בימים אלה, כוללים מספר יחידות נמוך מאוד, באופן יחסי – דבר המגביר את הביקוש ליחידות דיור במחירים שניתן לעמוד בהם. עם זאת נדגיש כי המכרז הקרוב הצפוי באופקים, שאינו במסלול מחיר מטרה, הינו במחיר שמלכתחילה הינו בר השגה, ומסיבה זו בחרו הרוכשים במסגרת ההתאגדות שיוזמת ד.ש. מגורי ישראל, להתמודד על המכרז בשכונת אפיקי הנחל.

במקביל, מלבד הדירות שייועדו למכירה, מתקדמים גם פרויקטים להשכרה ארוכת טווח: 170 יחידות בהר הצופים בירושלים, 120 יחידות בטירה, ובאופן כללי תחום זה מקבל דחיפה במסגרת המדיניות הממשלתית.

נתונים נוספים מראים שלרמ"י יש כמעט 500 (!) מכרזים המתוכננים להסתיים עד סוף השנה, כולל 70 המכרזים הפתוחים כעת. רובם עדיין לא נפתחו להגשת הצעות, וכנראה כבר לא יגיעו לשלב הפתיחה בשנת 2025. אבל ללא ספק, רמ"י יכולה להאיץ את פתיחתם של עוד כמה עשרות מכרזים נוספים.

גורמים בענף הנדל"ן מדווחים על ציפייה דרוכה במיוחד בקרב החברות הגדולות, שמחכות להזדמנויות השקעה מתאימות.

יצויין כי גם ב-2021 נסגרו 86 מכרזים בתקופה דומה, ב-2022 נסגרו 98, ב-2023 נסגרו 63, ובשנה שעברה נסגרו 87 מכרזים. לכן, היקף השנה הנוכחית נמצא בטווח הרגיל.