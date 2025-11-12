מאיר פרוש, מחברי הכנסת היחידים במפלגות החרדיות שכמעט ואינו מועד בלשונו במהלך ראיונות בתקשורת, היישיר מבט למראיין ישי כהן באולפן כיכר השבת, והתייחס לתפוח האדמה הלוהט: חוק הגיוס. במהלך הראיון הוא סירב ליפול בלשונו ולהתייחס לסוגיה הרגישה יותר ברחוב והציבוריות הישראלית, ודרש בתקיפות את המובן מאליו - קודם כל, יבנה וחכמיה. הפרטים מהראיון המרתק - בכתבת הווידאו שלפניכם.

לולי תורתך שעשועי

ראש ישיבת נתיב הדעת - קפלן, הגאון רבי בונים שרייבר, חגג השבוע בהיכל ישיבתו את הוצאת ספרו "נתיב בינה" על מסכת חולין, כשבמהלך החגיגה הוא התבטא על ספרו האחרון כי הוא "שונה מכל הספרים הקודמים". רה"י המסובב בייסורים קשים ומרים, מסר את השיעור כללי בהיכל הישיבה כשהוא יושב על כסא ותלמידיו מספרים על מסירות נפשו.

הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים עבור רפואתו השלימה של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונים בן חיה רויזא בתוך שאר חולי ישראל

והנה בפריאוס...

בלשי משטרת התנועה שפעלו באחת השכונות החרדיות בבית שמש, עצרו רכב לבדיקה שגרתית. בדיקה קצרה במסוף המשטרתי העלתה כי הפעם העלו הדייגים בחכתם דג שמן במיוחד במראה של סבאל'ה חביב... כל הפרטים והתיעוד מהמעצר, בכתבת הווידאו שלפניכם.

מערבין שמחה במחה

ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, קם אתמול מה'שבעה' על פטירת אמו עליה השלום, וכבר אתמול בערב הוא נצפה רוקד בחתונת אחד מתלמידיו מבחירי ישיבת עטרת שלמה. במהלך החתונה הוא תועד כשהוא רוקד עם אריאל שמאי, שכזכור שוחרר מהכלא הצבאי ממש בזמן ההלוויה. הפרטים והתיעוד - בכתבת הווידאו שלפניכם.