לקראת הכרעה דרמטית

האדמו"ר מגור חש שלא בטוב; כינוס ה'מועצת' החסידית על חוק הגיוס נדחה

כינוס מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' שתוכנן למחר נדחה לסוף השבוע בשל מצבו של האדמו"ר מגור שלא חש בטוב ונמנע מלצאת לתפילות השבת (חסידים)

הרבי מגור בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)

כינוס מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' שתוכנן למחר (ראשון) נדחה בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור.

במהלך השבת, האדמו"ר חש שלא בטוב ונמנע מלצאת לתפילות שבת קודש בהיכל בית המדרש. כמו כן, בניו של הרבי לא נכחו בסעודות השבת במעונו של אביהם הגדול.

ב'אגודה' מבהירים כי כינוס ה'מועצת' לא בוטל אלא נדחה והאדמו"רים צפויים להתכנס לדיון בסוף השבוע.

במערכת הפוליטית עוקבים מקרוב אחר כינוס גדולי ישראל של 'אגודת ישראל' שכן להחלטה של המנהיגים הרוחניים תהיה השפעה דרמטית על המשך קידום והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בסיעה החסידית מעריכים כי האדמו"רים יורו לחברי הכנסת של 'אגודה' להצביע נגד חוק הגיוס, שכן מרבית האדמו"רים מתנגדים לחוק הכולל יעדי גיוס וסנקציות על לומדי התורה.

במידה ואכן תתקבל ההחלטה להצביע נגד חוק הגיוס, הרי שהקואליציה מסתבכת עם השגת רוב שכן ארבעת חברי הכנסת של 'אגודה' יצביעו נגד, כך גם לפחות ארבעה חברי כנסת אחרים מהקואליציה שהצהירו שיצביעו נגד החוק המוצע, כך שהקואליציה תעמוד עם רוב של שישים חברי כנסת בלבד.

כמו כן, החלטת ה'מועצת' החסידים עלולה להשפיע גם על ש"ס ו'דגל התורה' שספק אם ימשיכו לדחוף לחקיקת חוק שחלקים מההנהגה החרדית לא מסכימים לו ואף יורו להצביע נגדו. יצוין כי גם חברי הכנסת מהסיעות החרדיות הודיעו כי בניגוד להצבעות בעבר, כעת הם יצביעו נגד חוק הגיוס שכן המטרה של הפלת הממשלה חשובה להם יותר מכל נושא או שיתוף פעולה אחר.

