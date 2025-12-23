צופים ברחבי העולם קיבלו הזדמנות לצפות בקטע מהתוכנית "60 דקות" של רשת CBS על הכלא המאובטח CECOT בסלבדור, לאחר שזה הופץ בשעות האחרונות ברשת.

בקטע הראתה כתבת הערוץ שרין אלפונסי את חוויותיהם של שני גברים וונצואליים שגורשו מארצות הברית על ידי ממשל טראמפ, ונשלחו לכלא המאיים. הקטע מתאר תנאים קשים, אלימות מצד הסוהרים ופגיעה בכבוד האסירים.

אחד האסירים סיפר על "האי", חדר קטן ללא אור או אוורור, כמעין תא עונשין, וטען כי "העינויים לא נגמרו אף פעם", וכי הסוהרים "כוונו להכות אותנו באזורים רגישים". אסיר נוסף אמר: "סבלנו ארבעה חודשים של גיהנום". השניים סיכמו את התנאים בכלא כ"לא ראויים לבני אדם".

הקטע שהופץ גם הציג ביקורת של אנשי זכויות אדם, שטענו שחלק מהאסירים לא הורשעו בעבר. הכתבת אלפונסי ציינה כי מהירות הגירושים היוותה חלק מרכזי במדיניות ההגירה של ממשל טראמפ, אך חלק מעורכי הדין במדינה טענו כי הקריטריונים לגירוש היו פגומים.

בקטע נוסף הוצג נאום של שרת ביטחון המולדת קריסטי נואם מול אסירים בכלא שהוצגו כמגורשים מוונצואלה. הסצנה נחקרה על ידי צוות סטודנטים מאוניברסיטת ברקלי, והם הוכיחו כי אלו לא היו אסירים וונצואליים כפי שנטען.

העורכת הראשית ב-CBS, בארי וייס, עיכבה את שידור הקטע בטענה שיש להציג את סיפור הגירושים במלוא ההקשר, ולכלול תגובות נוספות מממשל טראמפ. ההחלטה הובילה לביקורת חריפה מצד אלפונסי ומדמויות תקשורת אחרות, שראו בכך צנזורה פוליטית.