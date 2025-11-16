המבנה שקרס ( צילום: איחוד הצלה )

ארבע ילדות נפצעו לפני זמן קצר (ראשון) בקריסת גג במבנה ארעי ברחוב בן עזאי ב'קריה החרדית' בעיר בית שמש.

מדובר בבית ספר חינוך מיוחד שנמצא באיזור החרדי של בית שמש, הגג שקרה הוא של מבנה ארעי ובמקום ישנן לפחות ארבע פצועות. שמחה לפה, יחיאל רוזנברג ואשר יונגרייז חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בקראוון בית ספר שקרס. הענקנו בזירה טיפול רפואי לילדה בת 9 שנחבלה בראשה באורח בינוני ול3 בנות שנפצעו באורח קל". מוישי הורביץ חובש ונהג האמבולנס של איחוד הצלה הוסיף: ״הענקתי טיפול רפואי ופיניתי לבית החולים הדסה עין כרם גבר בן 40 שנפצע קל לאחר ששהה במבנה שקרס״.

הגג שקרס ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים דודי ארנסטר ואברומי שפריי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו המולה גדולה, הכווינו אותנו לעבר חצר מוסד חינוכי, שם היו מספר ילדים ואנשי צוות עם חבלות בגופם לאחר שנפגעו כתוצאה ממבנה כיתת לימודים שקרס. יחד עם כוחות גדולים של חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א וצוות הצלה הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבועים וחבישות לילדה בת 9 עם חבלות בראש ובגפיים במצב בינוני, ול-3 ילדות כבנות 11 במצב קל, ולשני אנשי צוות של המוסד, נשים כבנות 30 במצב קל. והם פונו על ידי ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד״א להמשך טיפול בחדרי הטראומה בבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים".

במד"א עדכנו על המקרה: "קרוואן שקרס בבית שמש. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה עין כרם 4 פצועות, בהן: ילדה כבת 9 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-3 פצועות נוספות במצב קל כבנות 11".

פרמדיק מד"א נדב טייב, סיפר: "קיבלנו קריאה על קרוואן שקרס בבית שמש, בהתחלה דווח לנו על מספר לכודים שקוראים לעזרה ומצבם לא ידוע. יצאנו למקום בכוחות גדולים שכללו ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ורכבי תגובה מידית של מד"א. כשהגענו למקום חילצו אלינו 4 ילדות, אחד מהילדות נפצעה באורך בינוני בראשה, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום פינו 3 ילדות שנפצעו במצב קל לבתי החולים. האירוע הזה ממש נס, זה היה יכול להיסתיים בטרגדיה."

מכב"ה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל על קריסת מבנה מבנייה קלה שבו מתקיימת פעילות גן ילדים ברחוב בן עזאי בבית שמש. צוותי כיבוי ממרחב בית שמש הוזנקו למקום ופועלים כעת לביצוע סריקות ולאיתור לכודים. דיווחים נוספים יימסרו בהמשך במידת הצורך".

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת בית שמש במחוז ירושלים החלו לפני זמן קצר בחקירת נסיבות קריסת גג של מבנה המשמש גן ילדים בעיר בית שמש. מיד עם קבלת הדיווח אודות המקרה, הוזעקו כוחות משטרה למקום ופעלו יחד עם כוחות החירום וההצלה".

עוד נמסר: "על פי הדיווח של גורמי הרפואה, טופלו מספר פצועים במקום ובהמשך פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים באורח קל. כוחות המשטרה של תחנת בית שמש נמצאים במקום וממשיכים לפעול לאיסוף ממצאים וחקירת נסיבות המקרה".