הביקוש לדירות במתחם הסופרים עולה בקצב מסחרר

מיקום כזה, צמוד לקריית הרצוג, במרחק הליכה מרבי עקיבא, קרוב למוסדות חינוך וקהילה - זה באמת נכס של ממש!!

הפרויקט שמאוכלס במאות משפחות איכותיות, ממשיך עם קצב המכירות המואץ, והדירות כמעט נגמרות.

אל תמצמצו... - הטבות ייחודיות ל 10 דירות בפרוייקט - כנסו >>

השכונה נמצאת בעיצומו של פיתוח מואץ, והדיירים שכבר חיים פה נהנים מסביבה חדשה, מתוכננת ומטופחת. עשרות בנייני בוטיק בנויים ועוד בניינים חדשים שנבנים בימים אלו בסטנדרט גבוה, עם לובי מפואר, פיתוח סביבתי מוקפד ומבחר דירות רחב: דירות 4,5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים גדולים במיוחד.

אחד היתרונות הבולטים של הפרויקט הוא התכנון המותאם למשפחה החרדית: מרפסות רחבות המתאימות לסוכה, חללים גדולים ונוחים, מחסן לכל דירה ומפרט איכותי מהמותגים המובילים. כל זה מאפשר לדיירים ליהנות מרמת חיים גבוהה, מבלי לוותר על הקרבה לכל מה שהם צריכים ביום-יום.

בואו לראות בעניים - ופשוט אל תמצמצו >>>

הנגישות במקום ממשיכה להיות נקודת כוח משמעותית: דקות הליכה מהמרכזים התורניים, קרבה לרבי עקיבא ולתחבורה הציבורית, ולצד זה השקט המובחן של שכונה חדשה ומסודרת. השילוב הזה מושך משפחות רבות, והביקוש בהתאם.

לאור קצב השיווק המהיר, מי שמתעניין בפרויקט מבין מהר מאוד שהזדמנויות כאלה לא נשארות זמן רב. הביקוש, המיקום והסטנדרט הגבוה הופכים את מתחם הסופרים לאחד המקומות המבוקשים בעיר.