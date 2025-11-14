מזעזע: תושב בית שמש שרף בית כנסת בירושלים; ספרי קודש עלו באש

אחרי חצות הלילה (ליל שישי), התקבלו דיווחים למשטרה על שריפה בבניין ׳כלל׳ שבמרכז העיר ולמקום הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה וכוחות הצלה נוספים.

על פי ממצאים ראשוניים, הוצתו במקום מספר שידות והמקום אפף עשן כתוצאה מכך, אך ללא נפגעים בנפש. בתחקור קצין הביטחון במקום מסר כי אדם חשוד הצית את האש ולאחר מכן עזב את המקום.

חצי שעה לאחר מכן, בעוד מתנהל אירוע זה, התקבל דיווח נוסף למוקד המשטרה על נזק והצתה בבית כנסת ושוטרים שהגיעו למקום, הוכוונו על ידי עד ראייה אל חשוד במעשה. בחיפוש אותרה מצת בין חפציו.

החשוד (52) נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה לב הבירה, ובמהלך הבוקר הוא יובא בפני בימ"ש לטובת הארכת מעצרו.