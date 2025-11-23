כיכר השבת
לאחר חצות לילה

פונה במצב בינוני: צעיר הוכש על ידי נחש באלעד במהלך צעידה ברחוב

כוחות הצלה באלעד העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 20 עם סימני הכשה בידו, והוא פונה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים (בארץ)

7תגובות
הנחש שהכיש את הצעיר באלעד (צילום: דוברות הצלה)

כוחות הצלה הוזעקו הלילה (בין שבת לראשון) לרחוב רבן גמליאל באלעד בעקבות דיווח על הכשת נחש.

המתנדבים העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר כבן 20 עם סימני הכשה בידו, והוא פונה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

אפרים זיאת ואריאל ויסנשטרן חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי חבריו הוא הוכש על ידי נחש תוך כדי צעידה ברחוב. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו בשטח הוא פונה לבית החולים כשמצבו יציב והוא בהכרה".

חובשי הצלה אברומי ויזל ורובי קלפהולץ דיווחו: "כשהגענו למקום, מצאנו צעיר כבן 20 כשהוא בהכרה מלאה עם סימני הכשה בידו.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה במצב יציב להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".

4
האם הנחש נלכד או שמסתובב חופשי??
אלכס
3
למה אתם לא מציינים דבר בסיסי שמדובר בנחש צפע... נחש ארסי ומסוכן מאוד
צפעון
2
חשוב לציין- מזג האויר השרבי מוציא נחשים ל"מקצה שיפור" לקראת החורף בו הם ישנים עד סוף מאי. לכן בתקופה זו הם מסתובבים קרוב למקום מכבואם שנמצא ליד מבנים. זיכרו -על גב הצפע צורת זיגזג מחובר (אפילו אם רק לפרקים) ו V על הראש המשולש. זנב קצר. כל צפע מזריק בנשיחה חמישית עד שישית מיכולתו. כשהוא מאויים בחייו
שלומית
נשיכה עם כ(נכון יותר לכתוב הכשה),מחבואם עם ח
אושיק
כנראה המקלדת כתבה מה שבא לה 🙃
יש לך יותר מידי הערות ❗️
1
ואיך הוא הגיע עד ליד שלו הנחש... אם לא השטויות שהצעירים החרדים למדו לעשות לאחרונה ..כמו גם לקפוץ לאמצע הכביש ולעצור אוטובוסים בגופם וכו'
ונשמרתם...
או שעשה הליכת ידיים. :-)
אולי הוא נמוך

