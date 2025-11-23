כוחות הצלה הוזעקו הלילה (בין שבת לראשון) לרחוב רבן גמליאל באלעד בעקבות דיווח על הכשת נחש.

המתנדבים העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר כבן 20 עם סימני הכשה בידו, והוא פונה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

אפרים זיאת ואריאל ויסנשטרן חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי חבריו הוא הוכש על ידי נחש תוך כדי צעידה ברחוב. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו בשטח הוא פונה לבית החולים כשמצבו יציב והוא בהכרה".

חובשי הצלה אברומי ויזל ורובי קלפהולץ דיווחו: "כשהגענו למקום, מצאנו צעיר כבן 20 כשהוא בהכרה מלאה עם סימני הכשה בידו.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה במצב יציב להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".