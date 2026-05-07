זכרון יעקב היא יישוב שמעט מאוד אנשים חושבים עליו בהקשר של נדל"ן חרדי ודווקא בגלל זה חשוב לדבר עליו. לדעתי מדובר ביישוב שקהל המגזר שלנו לא מכיר מספיק, וזו בדיוק הסיבה שהחלטתי לסקור אותו השבוע.

זכרון יעקב היא אחת המושבות העבריות הוותיקות בארץ ישראל. בשנת תרמ"ב הפליגה מרומניה האונייה בשם "טטיס" ועגנה בנמל חיפה, ועלו ממנה אנשים אל רכס הכרמל והקימו יישוב קטן. הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד פרס את חסותו על היישוב, פיתח אותו, עזר למתיישבים בחקלאות ובכרמים ובחר לקרוא לו "זכרון יעקב" על שם אביו יעקב. כך נולדה אחת המושבות היפות בארץ. כיום מונה המושבה כ-25,000 תושבים ונחשבת לאזור עם אוכלוסיה ממעמד סוציו אקונומי גבוה במיוחד.

הקשר לעולם התורה: התבטאות החזו"א

תושבי המושבה היו רחוקים מריח של תורה במשך שנים ארוכות. לתקופה קצרה של כשלוש שנים אירחה המושבה את ישיבת "כנסת חזקיהו" בבית הכנסת שלה, אך השידוך לא עלה יפה. מרן החזון איש זי"ע התבטא אז "הישיבה תסתדר, אך חבל לי בשביל אנשי המושבה, שאינם זוכים לארח מקום תורה אצלם". הישיבה אכן עברה לכפר חסידים ואנשי המושבה נשארו.

אבל הדברים השתנו. בשנת תשכ"ח החל הרב שלום מאיר יונגרמן להקים קרייה חרדית במקום. עם השנים הקהילה התפתחה, ונפתחו תלמוד תורה, בית ספר וישיבה קטנה, כולם תחת הארגון מל"ת – מרכז לחינוך תורני. בשנת תשמ"ט חנך הרב יונגרמן ישיבה במקום בשם "זכרון מיכאל". הברכה שנתן החזון איש לאנשי המושבה מצאה את דרכה.

הקהילה החרדית כיום

כיום מתגוררות בזכרון יעקב כמאתיים וחמישים משפחות חרדיות בשתי שכונות עיקריות. השכונה המזרחית נקראת רמת צבי והיא מורכבת בעיקר מבניני מגורים משותפים. השכונה המערבית, "חזון איש", בנויה מצמודי קרקע, ולאחרונה נבנו בה גם מספר בניני מגורים חדשים.

את הקהילה מנהיג כיום הרב אי"ש גריינמן, בנו של הגר"ח זצ"ל. הסגנון הוא ליטאי ברובו, אם כי קהילת הספרדים המקומית גדולה אף היא מאוד. ישנם גם בעלי תשובה רבים שבאו להתגורר במקום, ומתערים יחד עם בעלי תשובה מקרב בני היישוב עצמו פרי פעולות הקירוב הרבות שערך הרב יונגרמן במשך שנים. הקהילה הליטאית מחולקת לשני אזורים אחד סביב הישיבה ואחד ברמת צבי.

מבחינת מוסדות לימוד, שני תלמודי תורה אחד אשכנזי ואחד ספרדי, ישיבה קטנה אחת, וישיבה גדולה של הרב גריינמן " זכרון מיכאל" שמוסמכת לבחורים בסגנון חזון איש. בית יעקב אחד, ושני תיכונים ספרדים. הציבור האשכנזי שולח את בנותיו לתיכון בחדרה או בחיפה – נקודה שכדאי לקחת בחשבון.

ומה אומרים התושבים? בשיחה עם ותיקת היישוב היא מתארת אווירה טובה מאוד בין כל הזרמים – בין הספרדים לאשכנזים, בין החרדים לחילונים. "אין כאן כלל מתיחות", היא אומרת. מזג האוויר הנפלא, המושפע הן מרכס הכרמל והן מהים הקרוב, עושה את שלו.

הדבר שצריך להכיר: המועצה נגד הפיתוח

וכאן מגיע הדבר החשוב ביותר שצריך להבין על זכרון יעקב - ומשהו שעשיתי שיעורי בית כדי להביא לכם אותו.

זכרון יעקב היא מהיישובים היחידים בישראל שעמדו בפני תנופת הבנייה של השנים האחרונות. המועצה המקומית, בראשות ראש המועצה אלי אבוטבול, נלחמת בשיניים נגד כל תוכנית פיתוח שמאיימת לשנות את אופי המושבה. הסיסמה של אלי אבוטבול היא ברורה: "אנחנו לא רוצים להיות כפר יונה". הם רוצים לשמר את הצביון הכפרי-בוטיק, את הבתים הנמוכים, את הצמחייה, את השקט.

הוועדה המחוזית חיפה בכל זאת קידמה תוכנית מתאר כוללנית שצפויה להוסיף כ-4,200 יחידות דיור ולהכפיל את מספר התושבים. המועצה הגישה ערר, נלחמה, ובסוף התוכנית אושרה.

אבל הדרך עד לכאן הייתה ארוכה, ומה שמעניין הוא שגם בתוכנית המאושרת יש מנגנוני שימור קפדניים של המבנים ההיסטוריים ושל אופי המושבה. עיקר התוספת מתוכנן בשכונת "זכרונה" החדשה בצפון מזרח היישוב.

מה המשמעות עבורכם? שמי שמחפש דירה בזכרון יעקב מחפש משהו נדיר. הכמות פשוט קטנה. אין כאן שוק של מאות עסקאות בשנה. מדובר ביישוב שמי שרוצה לגור בו גר בו, ומי שיוצא ממנו רק אם הוא חייב. התחלופה נמוכה ועסקאות מעטות.

השכונות ומחירי הדירות

היישוב החל במרכז המושבה ההיסטורי, ועם השנים התפתח לשכונות נוספות: שכונת יעקב ונווה הברון במערב, נווה שרת ונווה רמז בדרום. כיום מתפרש היישוב גם לשכונות מתוכננות להפליא כמו וילות בחורש וגבעת עדן בצפון, וחלומות זכרון יעקב במזרח.

אז כמה זה עולה? האמת שאין הרבה עסקאות במושבה, ומדובר בדיירים שמעוניינים לגור במקום לאורך זמן ולא למכור. ממה שבדקתי, ניתן למצוא דירות באזור הישיבה – דירת 3 חדרים – באזור 2,000,000 שקלים. וגם זה מדובר בדירות בודדות שמגיעות לשוק. לא מדובר בשוק נזיל. מי שמחכה להזדמנות – צריך לעקוב בסבלנות.

מבחינת תחבורה: כשעה נסיעה מהמרכז, וכ-7 דקות בלבד מתחנת הרכבת בבנימינה. זה לא מרחק גדול – ועבור מי שמסתדר עם זה, זה הופך את זכרון יעקב לנגישה הרבה יותר מכפי שנדמה.

לסיכום: זכרון יעקב אינה עיר להשקעה במובן הקלאסי. אין כאן שוק פעיל, תשואות שוטפות, ציפייה לעליית ערך מהירה. מי שמחפש את כל אלה – יחפש במקומות אחרים.

אבל מי שמחפש שקט, נוף, אוויר מהטובים בארץ, קהילה חרדית מגובשת עם מוסדות לימוד ברמה גבוהה, אווירה ייחודית שלא תמצאו בשום מקום אחר בישראל – ומוכן לשלם על התענוג הזה – זכרון יעקב יכולה להיות הבית שלכם.

כשעה מהמרכז, שבע דקות מהרכבת, ותחושה שיצאתם לעולם אחר, האמת לאחר סיור שערכתי במושבה לי אישית ממש עשה חשק לגור במקום.

ולסיום הערה חשובה: מכיוון שהיצע הדירות קטן מאוד, מי שמתעניין ברצינות – לא יכול לחכות. עסקאות כאן נסגרות בין מכרים, לפני שהן מגיעות למודעות. הקשרים והפניות האישיות הם לעיתים הדרך היחידה לדעת שיש דירה זמינה.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com.