רכסים | ארכיון ( צילום: פלאש 90 )

כשנוסעים בכבישי הצפון ומתקרבים לרכסי ההרים שסביב חיפה, יש יישוב אחד שפשוט לא מאפשר לפספס אותו. הוא יושב על חמש גבעות ומכאן שמו רכסים, ומהווה את הלב הפועם של עולם התורה בצפון.

>> למגזין המלא - לחצו כאן אבל אם תשאלו אנשים מהמרכז מה הם יודעים על רכסים רוב התשובות יהיו משהו בסגנון "זה יישוב חרדי קטן ושקט ליד חיפה, לא?", והאמת שעד לפני כמה שנים הם היו צודקים, אבל היום הסיפור שונה לחלוטין. היישוב שנולד סביב ישיבה בן גביר יוצא למתקפה: צפו בנאום הסוער במליאה נגד השר גדעון סער יוני גבאי | 17:10 נתניהו ניצח בבג"ץ: הדרמה מאחורי המינוי לראשות המוסד יוני גבאי ודניאל הרץ | 13:16 הכול התחיל בשנת תשט"ו, כשהרב נח שמעונוביץ זצוק"ל הקים כאן יחד עם המשגיח ר' אלה לופיאן זצוק"ל את ישיבת כנסת חזקיהו. (נכון לא בדיוק ברכסים אלא בכפר חסידים, שחלקה נהפכה לרכסים) הישיבה הזו הייתה הגרעין, הלב, הסיבה שבגללה החלו משפחות להגיע לגבעות האלו מה שהתחיל כיישוב ישיבתי קטן הפך בהדרגה לקהילה שלמה. השכונות ביישוב גבעה א' - האווירה הכפרית כאן בנויה ישיבת כנסת חזקיהו, ומסביבה שכונה עם בניינים פרטיים ישנים ונמוכים, שקטה ומרווחת מי שרוצה לברוח מהצפיפות העירונית ולחיות באוויר זה המקום, (בתקופה האחרונה החלה מגמה מעניינת, יזמים מקומיים מתחילים להפוך את הבניינים הוותיקים לבניני בוטיק חדשים, ורמת המחירים לדירות אלו נחשבת יחסית גבוהה. באזור זה נמצא גם בנין המועצה. גבעה ב' - מרכז המועצה הלב הפועם של רכסים. השכונה מתחלקת לכמה אזורים שלכל אחד אופי משלו: אזור הורדים עם בניינים קלאסיים, אזור לב אליהו עם דירות גדולות ומרווחות, אזור הכלניות והרקפות עם אוכלוסייה מגוונת, אזור בני תורה עם בנינים קלאסים ישנים, וחלקם אף בניני רכבת ישנים, אזור החרובים עם דופלקסים, ו'בני ביתך' עם וילות ובתים פרטיים. גבעה ג' - השכונה החדשה שכונה צעירה עם מגוון סוגי דירות בניה יחסית חדשה חלק גדול מהן נמכרו במחיר למשתכן. השכונה עדיין מתבשלת, עסקים עוד לא הגיעו לשם, ואפילו מכולת אין, אבל זה עומד להשתנות, כעת נבנה מרכז מסחרי בלב השכונה שייתן מענה לבעיה זו.

הנחת אבן הפינה במתחם העסקים 'רומטק' במרכז העסקים ברכסים ( צילום: באדיבות המצלם )

מה שומר על רכסים ממחלוקות

אחד הדברים הכי מפתיעים ברכסים הוא הלכידות הקהילתי, בעיר מתגוררים זה לצד זה כל סוגי המגזר החרדי, ובשלווה מופתית שלא מובנת מאליה, בבחירות האחרונות הייתה ניסיון להכניס מחלוקת לתוך הרחובות השקטים האלו, אבל לאחר שראש המועצה הרב יצחק רייך ניצח בפער של 80 קולות חזר השקט על כנו.

אבל הסוד האמיתי הוא משהו אחר בעיר פועל גוף מיוחד של שבעת טובי העיר שזה שבעה רבנים מכל המגזרים שיושבים יחד ופוסקים בכל שאלה קהילתית, מהקצאות למבני ציבור ועד כל ספק שעולה, זה מודל שלא תמצאו בשום עיר חרדית אחרת.

היישוב מנומנם? זה עמד להסתיים

עד לפני כמה שנים, הביקורת על רכסים הייתה ברורה כמעט אין שטחי מסחר, אין בנק, אין את התשתית שעיר צריכה, ישוב שקט -זה לא תמיד מחמאה. אז ישבנו עם ראש המועצה הרב יצחק רייך ושאלנו ישירות: מה הולך לקרות כאן? התשובה הפתיעה אותנו.

כבר לפני מספר שבועות נערכה הנחת אבן הפינה למע"ר (מרכז עסקים ראשי) חדש שיתפרס על שטח אדיר של 70,000 מ"ר של מסחר ותעסוקה בתוך העיר עצמה, ומחוץ לגבולות העיר, בשיתוף עם מועצה מקומית זבולון, מתוכנן מתחם מסחרי של 250,000 מ"ר — כשכבר נחתמו חוזים עם ענקיות כמו רמי לוי.

כל זאת, בנוסף לפתיחת מחלף חדש לכביש 6, - שיקרב את העיר למרכז (וכמובן לאינבדיה – אבל זה כבר לפרק הבא,) ואף אישור ממשרד התחבורה לפתיחת 5 קווי אוטובוס פנים-עירוניים חדשים לעומת הקו היחיד שקיים כיום.

ראש המועצה מסביר את הלוגיקה בצורה פשוטה, בעשור הקרוב יתגוררו באזור הצפון כ-250,000–300,000 בתי אב חרדים. ואז כבר יהיה צורך קיומי ברשתות גדולות, בשירותים, ורכסים רוצה להיות המקום שיספק את כל זה.

לאן הולכים מכאן

בשנת 2019 אושרה תוכנית גג היסטורית שמיועדת להכפיל ולהכפיל שוב את האוכלוסייה עד לכדי 35,000 תושבים. המשמעות מבחינת נדל"ן אלפי יחידות דיור חדשות, מוסדות ציבור בהיקפים גדולים, ושדרוג תשתיות כולל.

ההרחבה תתבצע בעיקר בשכונות החדשות כמו מצפה השחר, גבעת הפרסה מצפון לעיר חלקם הגדול כבר בבניה ואפילו לפני מסירה, אבל על כל זה ועוד נאריך בשבוע הבא.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com.