המגרש, הממוקם באחד האזורים המבוקשים והאטרקטיביים ברמת בית שמש ד’, מיועד להקמת בניין מגורים בן 39 יחידות דיור הכולל גם חניון תת-קרקעי. הפרויקט המתוכנן יציע חוויית מגורים אקסקלוסיבית, המשלבת סטנדרט בנייה בלתי מתפשר, מפרט טכני עשיר ומיקום מבוקש במיוחד. הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים, כאשר היתר הבנייה צפוי להתקבל בתוך 2-3 חודשים, ולאחריו תחל הבנייה בפועל.

חיים לנגנויער הינו יזם ותיק ומוערך בענף הנדל”ן, העומד בראש Langenour Group. הפרויקט החדש ברמת בית שמש מצטרף לשרשרת ההצלחות של הקבוצה.

אלי רבינוביץ, שותפו של חיים לנגנויער בעסקה זו, הוא יועץ פיננסי מוביל ובעלים של חברת מימונדלן – חברת הייעוץ הפיננסי המתמחה בהעמדת מימון לפרויקטים בענף הנדל”ן. רבינוביץ מצטרף לעסקה כשותף המביא את הידע והניסיון הנרחב שלו בעולם המימון והפיננסים, לצד הניסיון היזמי והביצועי של לנגנויער.

״זוהי הזדמנות נדירה לפעול במיקום אטרקטיבי במיוחד, לצד יזם מנוסה ומוערך כחיים לנגנויער״, אמר רבינוביץ. ״השילוב בין הניסיון הביצועי של Langenour Group לבין היכולות הפיננסיות שמימונדלן מביאה לשולחן, יוצר הזדמנות אמיתית להוציא לפועל פרויקט איכותי במיוחד.״

חיים לנגנויער הוסיף: ״אנחנו מתרגשים להוסיף פרויקט בקנה מידה משמעותי לפעילות שלנו. המגרש ברמת בית שמש ד’ מציע מיקום מעולה ופוטנציאל גבוה לפרויקט, ואני שמח לחבור לאלי רבינוביץ שמביא איתו ערך מוסף משמעותי לעסקה.״

את הצדדים בעסקה ייצגו עו”ד ישראל עטר ועו”ד דן שמעון ממשרד אגמון עם טולצ’ינסקי.