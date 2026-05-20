בענף הנדל"ן וההתחדשות העירונית בירושלים רגילים בדרך כלל לתהליכים ארוכים, מורכבים ומורטי עצבים, שלעיתים נגררים לאורך חודשים ושנים בשל מחלוקות פנימיות ודיונים משפטיים מתישים. אך האירוע שהתרחש בשבועות האחרונים בשכונת רמת אשכול בבירה הגדיר מחדש את המושג "אמון דיירים" ורשם תקדים היסטורי של ממש: בכנס חתימות חגיגי ומקצועי, הגיעה חברת הנדל"ן המובילה 'קפיטל גולד' להישג פנומנלי של 100% חתימות מצד בעלי הדירות כולם פה אחד, כבר במהלך ערב הכנס עצמו.

ההתאגדות המוחלטת והנדירה של מאה אחוז מבעלי הנכסים סביב החברה מהווה בשורה דרמטית להמשך התהליך כולו. המשמעות המעשית בשטח היא "אור ירוק" והרצה מואצת של הפרויקט בשלבי התכנון והרישוי בוועדות, תוך הבטחה שהבנייה תצא לדרך בצורה חלקה, מהירה וללא שום חסמים או סרבולים משפטיים המאפיינים פרויקטים מסוג זה.

עצם ההצלחה הכבירה והמהירות שבה נחתמו ההסכמים אינם מקריים. החלטתם הגורפת של הדיירים הגיעה לאחר מכרז יזמים רחב היקף וקפדני, שבו התמודדו כמה מחברות הנדל"ן והיזמות הגדולות והמוכרות ביותר בשוק. בסופו של תהליך הבחינה, העניקו הדיירים את אמונם המלא לחברת 'קפיטל גולד', מתוך הבנה כי מדובר בחברה החזקה והמתאימה ביותר להוביל את שינוי פני המגורים שלהם.

את הדיירים ליווה משרד ליבן קובי ושות', בעוד את היזם ייצג משרד למברוזו בנקי ושות' - ליווי משפטי מקצועי ומדויק שתרם באופן משמעותי להשלמת ההסכמות המלאות וההישג החריג של 100% חתימות.

הפרויקט המדובר שוכן באחד המיקומים הנחשקים, השקטים והירוקים ביותר בשכונת רמת אשכול המבוקשת, כשהוא ממוקם על קו ראשון ומשקיף ישירות אל "גן האיגלו" המפורסם. על פי התוכניות המושקעות, במקום יוקם קומפלקס מגורים אדריכלי מפואר שיכלול כ-70 יחידות דיור בתמהיל פרימיום, ובתוכו דירות גן רחבות ידיים ודירות מדורגים מרהיבות, המתוכננות בצורה חכמה ומכוונות כולן אל הנוף הפסטורלי והפתוח של הפארק.

מבעלי החברה, אנשי העסקים אברהם גוטסמן ואלעזר אליקים, נמסר בעקבות ההישג חסר התקדים: "אין שני לניסיון מוכח בשטח ולאיתנות פיננסית. הציבור כיום חכם ומתוחכם, והוא יודע לזהות היטב מי מחזיק בגב הכלכלי ובידע ההנדסי הנדרש כדי לקחת פרויקט יוקרה ולהביא אותו אל קו הגמר ברמת הגימור הגבוהה ביותר, כפי שביצענו בשורה ארוכה של פרויקטים שהסתיימו בהצלחה.

האמון המוחלט וההיסטורי שקיבלנו מכלל בעלי הדירות פה אחד ובתוך ערב אחד, הוא תעודת הכבוד הגדולה ביותר עבור 'קפיטל גולד'. ההתגייסות המלאה של הדיירים היא זו שתאפשר לנו לרוץ קדימה במלוא המרץ, ללא עיכובים, ולהעניק להם את בית חלומותיהם בסטנדרט הגבוה ביותר ובלוחות הזמנים הקצרים ביותר".

הכנס המוצלח ברמת אשכול מסמן עידן חדש בשכונה הירושלמית, ומוכיח שוב שכאשר מקצועיות חסרת פשרות, חוסן כלכלי ויחס אישי נפגשים - חזון נדל"ני הופך למציאות בשטח בתוך שעות ספורות. חברת 'קפיטל גולד' ממשיכה לבסס את מעמדה בחזית הבנייה וההתחדשות בבירה, עם פרויקט דגל שמציב רף חדש של מצוינות.