אולם תחרות השחמט ( צילום: מרק ליבשיץ )

בימים הקרובים תצא לדרך בירושלים אליפות יוצאת דופן שמציגה את הפסיפס הייחודי של העיר הבירה.

אליפות ירושלים הפתוחה בשחמט מהיר 2026, שמאורגנת על ידי מועדון השחמט הירושלמי ע"ש עקיבא רובינשטיין, תארח כ-320 משתתפים בגילאי 6 עד 95 - מתלמידי ישיבות ושחקנים חרדים ממגוון קהילות וחסידויות ועד לנזירים מהרובע הארמני ושחקנים בכירים מ-13 מדינות שונות. גלפנד ושחקנים בינלאומיים על הלוח באירוע ישתתף גם סגן אלוף העולם בשחמט, רב-האמן בוריס גלפנד, לצד בכירי השחמט בישראל ושחקנים מ-13 מדינות שונות. התחרות מתקיימת בתמיכת איגוד השחמט הישראלי, עיריית ירושלים ותורמים פרטיים. כך השתלטו על המשט לעזה | המפכ"ל בהנחיה חסרת תקדים נגד העריקים • צפו יוסי סרגובסקי | 18.05.26 כידוע, גלפנד הוא אחד משחקני השחמט הבכירים בעולם, שייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות רבות. בשנת 2012 התמודד על תואר אלוף העולם במוסקבה, והגיע עד לסדרת משחקי הפלייאוף המכריעים. בשנים האחרונות הוא ממשיך לקחת חלק בתחרויות יוקרתיות ברחבי העולם.

סגן אלוף העולם בוריס גלפנד משחק עם נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי, פלאש 90 )

השחמט כגשר בין עולמות

במועדון מתארים את התחרות כהשתקפות מיוחדת של ירושלים - עיר שבה אנשים מרקעים שונים נפגשים סביב משחק אחד המחבר בין דורות, שפות וקהילות. "השחמט מצליח ליצור חיבור טבעי בין אנשים שבדרך כלל לא נפגשים סביב אותו שולחן", מסרו במועדון.

תחרות השחמט בעכו ( צילום: באדיבות אנדריי גורבאנוב )

חזון רחב: ירושלים כמרכז שחמט

מאחורי האירוע עומד גם חזון רחב יותר: להפוך את ירושלים למרכז שחמט משמעותי בישראל ובעולם היהודי. במועדון מבקשים לקדם פעילות שחמט ציבורית וחינוכית בקרב כלל האוכלוסיות, עם דגש על צעירים, קשישים ואוכלוסיות מיוחדות.

התפיסה העומדת בבסיס היוזמה היא שהשחמט יכול לשמש כלי לחינוך, לפיתוח החשיבה ולחיבור בין אנשים.

המארגנים מקווים כי האליפות תהפוך למסורת שנתית ותסייע להחזיר את השחמט למעמד מרכזי יותר בתרבות ובחיי הקהילה בירושלים. יצוין כי בעבר אירחה ישראל תחרויות שחמט בינלאומיות, אך לא תמיד הצליחה למשוך את כל גווני האוכלוסייה באופן שווה.