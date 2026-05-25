עסקת ענק בירושלים: 

איש העסקים צחי אבו רכש 50 דירות מחברת 'בינגו נדל"ן' בפרויקט יוקרה 

בניגוד למגמה בשוק: עסקת ענק של 156 מיליון שקלים הופכת את פרויקט 'רפא טריפל' בירושלים ל"סולד-אאוט" • קרן הריט של איש העסקים צחי אבו רוכשת מקבץ דירות בפרויקט, במה שמסתמן כהבעת אמון משמעותית בשוק הנדל"ן בבירה (נדל"ן)

איש העסקים צחי אבו רכש 50 דירות מחברת 'בינגו נדל"ן' בפרויקט יוקרה

שוק הנדל"ן הישראלי חווה בחודשים האחרונים האטה ניכרת על רקע תנאי המקרו והריבית הגבוהה, אך נראה כי במוקדי ביקוש קשיחים, שחקנים מוסדיים ואנשי עסקים בולטים מזהים הזדמנויות.

אמש נחתמה עסקת ענק יוצאת דופן בהיקפה בשוק הירושלמי: קרן הריט בבעלות איש העסקים צחי אבו ביצעה רכישה מרוכזת של 50 יחידות דיור בפרויקט הדגל 'רפא טריפל' של חברת היזמות 'בינגו נדל"ן', הממוקם בשכונת רוממה המבוקשת. היקפה הכולל של העסקה הינו 156 מיליון שקלים. גורמים בענף מציינים כי מדובר במחיר שוק ריאלי של 60,000 ש"ח למ"ר לא כולל מע"מ, ותואם את תמהיל הדירות בפרויקט, המתאפיין ביחידות דיור לזוגות צעירים המותאמות לביקושים המדויקים בשטח.

בענף הנדל"ן מציינים כי רכישה בסדר גודל כזה, בתזמון הנוכחי, אינה עניין של מה בכך. קבוצת אבו ידועה באסטרטגיית ההשקעות שלה, הבוחנת בקפידה אזורי פרימיום בעלי פוטנציאל השבחה גבוה. הרכישה מחברת 'בינגו נדל"ן' מהווה למעשה הבעת אמון מובהקת הן בחוסן של שוק המגורים בירושלים והן ביכולות הביצוע והתכנון של החברה היזמית, המחזיקה בצנרת תכנון של אלפי יחידות דיור ברחבי הבירה.

את המגעים והובלת העסקה ניהלו מצד 'בינגו נדל"ן' הנהלת החברה משה ברין וחיים לפה יחד עם עו"ד החברה יאיר שופל, שעבדו בשיתוף פעולה הדוק מול מנכ"לית קבוצת אבו פמילי ריט, חיה קינד.

דוד ברין יו"ר 'בינגו נדל"ן' התייחס לחתימה ומסר: "ביצוע עסקה בסדר גודל כזה בימים אלו מוכיחה שפרויקטים איכותיים במיקומים אסטרטגיים שומרים על ערכם ועל רמת הביקושים שלהם. אנו גאים לחתום על העסקה עם איש העסקים צחי אבו, שותף לדרך שיודע לזהות איכות וחזון. אנו מודים לו על ניהול תהליך מקצועי, יעיל ומבוסס אמון. הפנים שלנו נשואות כעת לפרויקטים הבאים לקידום אלפי יחידות הדיור הנוספות שהחברה יוזמת בירושלים".

איש העסקים צחי אבו אמר עם חתימת העסקה: "אנחנו מאמינים גדולים בשוק הירושלמי. פרויקט 'רפא טריפל' מציג סטנדרט תכנוני וביצועי גבוה במיוחד, ומיקומו בלב ירושלים הופך אותו לנכס אסטרטגי. בחרנו להשקיע ב'בינגו נדל"ן' לאחר שבחנו את איכות החברה והפרויקט לעומק, ואני משוכנע שמדובר בעסקה מצוינת עבורנו וצעד נוסף בחיזוק הפורטפוליו של הקרן".

עסקאות נדל"ןצחי אבו

