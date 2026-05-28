בניה | אילוסטרציה ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

בהמשך לכתבה בשבוע שעבר והראיון עם ראש המועצה הרב יצחק רייך הוזמנו על ידו לסיור בשכונות החדשות שנבנות בעיר, כשראש מועצה מזמין אתכם לסיור אישי אתם לא מסרבים.

היישוב החרדי ה'מנומנם' בצפון שעומד להפוך לעיר ענקית | עושים לכם סדר וכך בצהרי יום שלישי הגעתי ליישוב. ידעתי שרכסים ידועה בשקט ובשלווה שלה, אבל לראות את זה בעיניים זה דבר אחר לגמרי: עשרות אברכים ממהרים לתחילת סדר ב' בכולל, נשות ישראל בדרך לגינה עם הילדים, רחובות נקיים ואוויר הרים אמיתי. זו לא עיר שמתיימרת להיות משהו היא פשוט כזאת. את הסיור פתחנו בשכונת גבעת הפרסה - שכונה חדשה שנבנית בראש ההר, עם נוף ואוויר שפשוט אי אפשר לתאר במילים. כשעלינו לשם לא ציפיתי למה שנגלה לעיניי. מדובר בבנייה ברמות הגבוהות ביותר שהציבור החרדי, ואפשר להגיד אפילו שהציבור הרחב הכיר, לא פחות. >> למגזין המלא - לחצו כאן ואגב, ועדה מיוחדת מטעם התמ"ל עוקבת אחר הבניה בשכונות חדשות ומוודאת שהן מתנהלות כשורה. הרב רייך סיפר לנו שבשבועות האחרונים הודיעו לו רשמית שרכסים יוצאת מרשימת המעקב כי הכול מתנהל בצורה מושלמת, זה לא מובן מאליו. צפון ודרום, שני קצבי בנייה, שני עולמות גבעת הפרסה מחולקת לשני חלקים, וכל חלק נמצא בשלב שונה לגמרי: בחלק הדרומי כלי עבודה כבדים מכינים תשתיות, ניתן לראות את הניצנים הראשוניים של המבנים עולים מהאדמה, זה שלב היסודות, שלב ההתחלה. בחלק הצפוני הבנייה כבר בעיצומה, חברת עץ השקד עומדת למסור מפתחות בחודשים הקרובים, לצידה, חברת כפיר בונה מאות יחידות דיור, וגם חברת אשל הירדן נמצאת בפרויקט. סך הכל שלוש חברות בנייה, הפועלות בקצב עצים, ותאריכי מסירה שמתקרבים.

בסיור בתוך הבניינים החדשים עם ראש המועצה הרב רייך ( צילום: כותב השורות )

ואז ראיתי את זה.

כשנכנסנו לשכונה ראיתי את מבני הציבור כבר עומדים על תילם. לא בנייה, לא שלד אלא מוכנים. שאלתי את הרב רייך איך זה קרה, הוא חייך וענה לי שבית הספר כבר מוכן ובתחילת שנת הלימודים הבאה כבר תאכלס תלמידים.

אבל זה רק ההתחלה: 27 בתי כנסת נבנים בשכונה, כאשר כל קהילה תקבל בית כנסת ברמת מעטפת גמורה, שנשאר רק לצבוע ולסיים פרטים קטנים. ממה שראיתי, בנין הישיבה קטנה כבר עומד. הבניה נעשית בצורה כזאת שגני ילדים בקומת הקרקע של המבנה ומעליהם בתי הכנסת.

התכנון האדריכלי - שביל טיילת ולא כביש

אחד הדברים היפים בשכונה זאת היא שהשכונה תוכננה בצורה מעגלית, כאשר המוסדות במרכז והבניינים מסביב. וזה מאוד חשוב כי לרוב הבניינים בשכונה אין צורך לעבור כביש כדי להגיע למוסדות הציבור, לאורך כל שדרת המוסדות בנויה שביל טיילת ארוך עם גשרים קטנים הישר מהבניינים, אפילו לשכונה הדרומית גשר נבנה בימים אלו כדי שגם הם יגיעו ישירות, ללא מעבר כביש.

ירדנו גם לאזור השכונה התחתונה, שתיבנה מתחת לגבעת הפרסה שם הראה לנו הרב רייך את הפארק האדיר שמתוכנן להיבנות עם טיילת ענקית לאורך כל האזור. וחשוב לי לומר את דעתי: בעיניי, כשמישהו מתכנן פארק לפני שהשכונה קיימת הוא בונה חיים, לא רק בטון.

פרט שחשוב לציין הוא שתחת הבניינים בשכונה מתוכננת קומת חנויות, כל מה שצריך ביומיום ממש בבניין שלך, זו לא הבטחה אלא חלק מהתכנון הבנוי בשטח.

ואם חיברתם את כל זה יחד מוסדות חינוך, 27 בתי כנסת, ישיבה, פארק, טיילת, גשרים, חנויות בבניין - אין עוד שכונה חרדית בארץ שנראית ככה.

המרכז המסחרי של הצפון החרדי

בכניסה לשכונה מתוכנן מע"ר של 70,000 מ"ר כשגם בנין המועצה עצמה תעבור לשם. ומחוץ לגבולות הישוב, בשיתוף מלא עם מועצה אזורית זבולון, מתוכנן מתחם מסחרי של 250,000 מ"ר — והוא יוצא כעת למכרזים, חוזים כבר נחתמו עם רשתות גדולות, ביניהן רמי לוי.

כשתוסיפו את שני המתחמים האלו ביחד, זה אומר שרכסים עומדת להיות המרכז המסחרי של כל הצפון החרדי.

כך ייראה בית הכנסת בשכונה החדשה ( צילום: כותב השורות )

תעסוקה ותחבורה

הרב רייך אף נפגש עם מנהלי חברת אנבידיה ענקית ההייטק שמתכננת להקים מרכז גדול באזור ולגייס עד 10,000 עובדים. במפגש הוצע ליצור קבוצות ייעודיות לנשות הייטק חרדיות מה שיאפשר לעשרות משפחות לשלב חיים קהילתיים חרדיים עם עבודה ברמה הגבוהה ביותר, מרחק קצר מהבית.

ובענייני תחבורה: ראש המועצה מספר לנו שהוקצו 50 מיליון שקלים לבניית מחלף חדש לכביש 6. כשזה יקרה ירושלים תהיה שעה ורבע מרכסים, ללא רמזור אחד.

כשחזרתי מהסיור, ניסיתי לסכם לעצמי מה ראיתי:

שכונה שנבנית בסדר ההפוך מכל שכונה שהכרתם, קודם מוסדות, אחר כך דירות. קודם בתי כנסת, אחר כך תושבים. קודם בית ספר, אחר כך ילדים שיאכלסו אותו.

שכונה שתוכננה כך שאפשר לחיות בה בלי לצאת ממנה ולא כי אין לאן לצאת, אלא כי הכול כבר שם.

שכונה שמחכה לה תשתית יסודית של תחבורה, תעסוקה ומסחר.

האמת זה נשמע חלום. אבל ביקרנו שם, ראינו את המנופים, ישבנו עם ראש המועצה וזה לא חלום. זה קורה.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com