כִּי טוֹב סַחְרָהּ מהיכל הכולל לענף הנדל"ן • דור היזמים הצעירים מקנדה התכנס לכינוס מקצועי למעלה מ-400 יזמים, אנשי עסקים ובעלי מקצוע מקהילות מונטריאל וטאהש שבקנדה השתתפו השבוע בוועידה מקצועית | במהלך היום הוצגו פאנלים מקצועיים בנושאי מימון, משפט, ביטוח וראיית חשבון בשוק הנדל"ן הנוכחי | סיקור ותיעוד (חרדים)

הכינוס הוכיח את פריצת הדרך המרשימה והדומיננטיות הגוברת של דור היזמים הצעירים והמוכשרים במגזר החרדי.

חלקו המרכזי של היום הוקדש לפאנלים מקצועיים בתחומי המשפט, הביטוח וראיית החשבון, בהשתתפות מומחים שהשיבו לשאלות הקהל בנושאי חיתום וניהול סיכונים. הכנס ננעל בפאנל מיוחד שבו הציגו יזמים צעירים את דרכם המקצועית בשוק הנדל"ן בשנים האחרונות, לצד הפקת לקחים מעשית.

במהלך המושבים המקצועיים הציגו יוזמי הכינוס, העסקנים הנמרצים ר' ישראל וייס ור' חזקי טויב, מגוון מבני מימון ואסטרטגיות עסקיות המותאמות לתנאי שוק הנדל"ן הנוכחי, לצד סקירה על תוכניות ממשלתיות ומענקים העומדים לרשות היזמים.

הכנס נמשך לאורך יום שלם ועסק בניתוח מגמות השוק הנוכחיות, יצירת קשרים עסקיים והצגת כלים מעשיים לעבודה מול גופי המימון והבנקים ב קנדה .

במונטריאל שבקנדה התקיים השבוע הכנס העסקי השנתי של מקצועני נדל"ן ואנשי עסקים מהקהילות החרדיות באזור מונטריאל וטאהש. בכנס השתתפו למעלה מ-400 יזמים, בעלי מקצוע ואנשי עסקים מכל גווני הקהילה.

