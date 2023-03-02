קבלנים ויזמי נדל"ן רגילים שגוף מימון שואל אותם קודם כל "כמה כסף אתם צריכים?", אבל בחברת עדית מימון ( Idit Finance ) השאלה הראשונה היא בכלל "האם העסקה הזו נכונה עבורכם?". עם שילוב נדיר של הון עצמי משמעותי, מומחיות משפטית ופיננסית וראייה ארוכת טווח, החברה מעניקה מעטפת שחוסכת ליזמים טעויות של מיליונים. הכירו את רות לוי, המנכ"לית שמובילה גישה חדשה בעולם המימון החוץ-בנקאי.
יזמים במודיעין עלית זועמים על החלטת צה"ל על הסטת גדר המערכת לכיוון שכונות חפציבה, גרין פראק ונאות הפסגה בעיר. גם הפיצויים המובטחים שבדרך לא מרגיעים אותם. כעת הם מגבשים תביעת ענק נגד המדינה, בסך מאות מליוני שקלים. פרסום ראשון (חדשות חרדים)