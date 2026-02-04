קבוצת בית ירושלמי BY מדווחת כי זכתה בשבוע שעבר במכרז לפרויקט פינוי בינוי בהיקף של 270 יח"ד במתחם "ארץ חפץ" 112-113 בשכונת שמואל הנביא בירושלים.

על פי התכנון המוצע, קבוצת בית ירושלמי BY תפנה מתחם מגורים ישן הכולל כיום שני בנייני רכבת ישנים ובהם 100 יח"ד, ותקים במקומם ארבעה בניינים חדשים ובהם 270 ייח"ד. אדריכל הפרויקט הוא קרלוס פרוס ממשרד פרוס אדריכלים.

במסגרת ההסכם עם בעלי הדירות, כל דירה תקבל תוספת שטח לדירה הכולל ממ"ד, מרפסת סוכה, מחסן וחניה מוצמדים בטאבו. בעלי הדירות ייהנו ממפרט טכני בסטנדרט גבוה.

את המכרז ניהלו בהצלחה נציגות הדיירים וב"כ הדיירים - עו"ד ד"ר אריאל בוכניק ועו"ד יוסי בן דוד ועו"ד יזם ממשרד erm שותפה עו"ד אור צור ועו"ד רוני כהן

תכנית זו מצטרפת לעוד מספר פרויקטים שקבוצת בית ירושלמי BY מקדמת בסביבה הקרובה. החברה מובילה פרויקטים נוספים באזור, בשכונות מעלות דפנה ורמת אשכול הסמוכות למתחם.

המתחם נמצא באזור המוגדר כמועדף להתחדשות עירונית ומקודם על ידי הרשות המקומית ומנהלת ההתחדשות העירונית ירושלים, במטרה לשדרג את השכונה ולהפוך אותה לציר מרכזי ומבוקש.

משה רגוביי, מנהל מחלקת התחדשות עירונית קבוצת בית ירושלמי BY: "אנו מודים לדיירי המתחם על האמון שבחרו בנו להוביל פרויקט התחדשות עירונית נוסף בירושלים ומודים לנציגות הדיירים, ולבאי כוחם אשר פעלו בשקיפות וביעילות מול הדיירים בהנגשת המידע וקידום המכרז באופן הראוי והמקצועי ביותר".

עו"ד ד"ר אריאל בוכניק ועו"ד יוסי בן דוד מסרו: "גאים להוביל את המכרז שנערך באופן מלא ויסודי עם נציגות הדיירים שבחרו לבסוף בחברה שנתנה להם את המענה הטוב ביותר, ומברכים על צליחתו של השלב הראשון והחשוב בדרך לשינוי מהותי באיכות חייהם של אותם דיירים ותיקים".

עו"ד אור צור ועו"ד רוני כהן מסרו:

לאחר מו"מ מואץ ואיכותי מול הנציגות וב"כ הדיירים

הגענו להסכם פינוי בינוי אשר מטיב עם הדיירים והסביבה.

אנו גאים לייצג את בית ירושלמי BY ומברכים על שיתוף הפעולה איתם בפרויקט איכותי בציבור החרדי.