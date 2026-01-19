כיכר השבת
נתפסו על חם

עם קורקינט וגרזנים: רגעי הפריצה בבת ים תועדו - כך זה נגמר

שוטרי סיור של משטרת בת ים עצרו היום שני קטינים בחשד להתפרצות לחנות סופר־פארם במרכז קניות בעיר | במקום האירוע נתפסו שני פטישים, שעל פי החשד שימשו את החשודים לשבירת הוויטרינה ולכניסה לחנות (בארץ)

מתיעוד השוד (צילום: רשתות חברתיות)

שוטרי סיור של משטרת בת ים עצרו היום שני חשודים, קטינים בני 17, בחשד להתפרצות לחנות סופר־פארם במרכז קניות ברחוב הקוממיות בעיר וגניבת בשמים ופריטים נוספים.

מ נמסר כי לפנות בוקר התקבל דיווח על התפרצות לחנות סופר־פארם במרכז הקניות. שוטרי סיור שהוזנקו למקום הגיעו במהירות והבחינו בשני חשודים סמוך לכניסה למתחם, כשהם נושאים שקים גדולים. עם הבחנתם בשוטרים החלו השניים להימלט, ובמהלך המנוסה התפזרה תכולת השקים על הכביש.

בזירה נמצאו בקבוקי בשמים רבים ופריטים נוספים, שלפי החשד נגנבו במהלך ההתפרצות. השוטרים פתחו במרדף אחר החשודים, ובשלב הראשון הם הצליחו לחמוק. עם זאת, לאחר ביצוע פעולות חקירה מהירות הצליחו שוטרי משטרת בת ים לאתר ולעצור את שני המעורבים.

הכלים שנתפסו בזירה (צילום: דוברות המשטרה)
הכלים שנתפסו בזירה (צילום: דוברות המשטרה)

במקום האירוע נתפסו שני פטישים, שעל פי החשד שימשו את החשודים לשבירת הוויטרינה ולכניסה לחנות. בהמשך החקירה נתפס גם הקורקינט שבאמצעותו הגיעו החשודים למקום ההתפרצות.

החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרת בת ים, והחקירה בעניינם נמשכת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר