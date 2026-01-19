עם קורקינט וגרזנים: רגעי הפריצה בבת ים תועדו - כך זה נגמר

שוטרי סיור של משטרת בת ים עצרו היום שני חשודים, קטינים בני 17, בחשד להתפרצות לחנות סופר־פארם במרכז קניות ברחוב הקוממיות בעיר וגניבת בשמים ופריטים נוספים.

מהמשטרה נמסר כי לפנות בוקר התקבל דיווח על התפרצות לחנות סופר־פארם במרכז הקניות. שוטרי סיור שהוזנקו למקום הגיעו במהירות והבחינו בשני חשודים סמוך לכניסה למתחם, כשהם נושאים שקים גדולים. עם הבחנתם בשוטרים החלו השניים להימלט, ובמהלך המנוסה התפזרה תכולת השקים על הכביש.

בזירה נמצאו בקבוקי בשמים רבים ופריטים נוספים, שלפי החשד נגנבו במהלך ההתפרצות. השוטרים פתחו במרדף אחר החשודים, ובשלב הראשון הם הצליחו לחמוק. עם זאת, לאחר ביצוע פעולות חקירה מהירות הצליחו שוטרי משטרת בת ים לאתר ולעצור את שני המעורבים.