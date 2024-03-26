בחצר הקודש פרמישלאן בבני ברק נרשמו השנה רגעים של דבקות ושמחה עילאית, במהלך עריכת טיש "משתה היין" בשיאו של יום הפורים, האציל הרבי מברכותיו על קהל החסידים שעבר לפניו ביראת כבוד בשעות אלו של עת רצון מיוחדת (חסידים)
בתיעוד: האדמו"ר מדושנסקיא בעריכת הטיש לכבוד היום בבית מדרשו בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר מעודד את השירה בעוז כאשר הפורים רב יושב לימינו ומשמח את הקהל בפלפולי פורים כיד ה' הטובה עליו • שוקי לרר ושלומי טריכטר מגישים גלרייה מרהיבה ועוצמתית (חצרות הקודש)
אל משתה היין בדארג התאספו החסידים במוצאי היום כאשר בראש השולחן סמוך לאדמו"ר יושב ה'פורים רב' עם שטריימל לבן ענק אשר בלט במיוחד בחצר הסגורה כאשר אף אחד לא שינה מלבושו בטיש | האדמו"ר היה שרוי בדבקות עליונה, ושוקי לרר בתיעוד מרהיב (חסידים)