כאלף תלמידי ישיבות תיכוניות חרדיות מרחבי הארץ השתתפו השבוע (ראשון) ביום שיא מיוחד ועוצמתי של ארגון “התקבצו”, שנערך בחוף נווה מדבר שבים המלח לכבודם של לומדי התורה.

עשרות אוטובוסים פקדו את החוף משעות הצהריים, והתלמידים נהנו מערב מלא וגדוש בתוכן, חוויה והתרוממות רוח. מתחם משחקי שולחן, בריכות ורחצה בים המלח, ארוחת ערב עשירה וטעימה, וכל פרט תוכנן בקפידה, בהפקת דודי ויטמן, שדאג לשלמות המושלמת גם בפרטים הקטנים ביותר.

שיאו של היום היה בתחרות “הקול הבא - עולם הישיבות” בהנייחת מלך הרדיו מנחם טוקר, הראשונה מסוגה בעולם הישיבות, ונחתם במופע עם גדולי הזמר יידל ורדיגר ופיני איינהורן, בליווי תזמורתו של ישראל סוסנה.

במרכז האירוע עמד נשיא הארגון, הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, שנשא דברים על חשיבות הארגון והשליחות שהוא נושא ״׳התקבצו’ נותן מקום ובית חם לבני הישיבות התיכוניות החרדיות, שמקדישים את חייהם ללימוד התורה בדרך ייחודית ומשמעותית. בזכות הפעילות המבורכת הזאת, גם ימי בין הזמנים הופכים לימים של עלייה רוחנית”.