אירוע מרגש ומרשים התקיים בירושלים, עם חנוכת סניף הדגל של רשת מרפאות השיניים החדשה של לאומית שירותי בריאות: "לאומית דנט". הסניף הירושלמי מהווה את אבן הפינה למערך ארצי חדשני, שמטרתו להעניק למבוטחי לאומית שירותי רפואת שיניים מתקדמים, מקצועיים ונגישים, כחלק בלתי נפרד ממעטפת השירותים הרפואיים של הקופה.

את המזוזה בפתח המרפאה קבע הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שליט"א, בטקס מרגש ומלא התרגשות. לצידו השתתפו חבר הכנסת הרב יוני משריקי, סגני ראש עיריית ירושלים, הרב ישראל קלרמן והרב יצחק מאיר ברים, וכן בכירי הנהלת הקופה ובראשם יו"ר לאומית, פרופ' שלמה מור יוסף, מנהל מחוז ירושלים עודד ויגרצין, מנהל מערך השיניים בלאומית מר אבי אלוג מנהל אזור מוריה הרב שמעון לוי, ויועצי רפואה בכירים וגורמים רפואיים בכירים נוספים.

האירוע התקיים באווירה חגיגית במיוחד, והיה לאירוע סמלי של פתיחת שערים לעידן חדש בלאומית, עידן שבו גם רפואת השיניים עוברת לבית של המבוטחים.

את האירוע פתח והנחה מנהל המגזר החרדי בלאומית הרב אפרים רוזנשטיין שהציג בפני המשתתפים את המרפאה והודה לכלל הגורמים בלאומית ולצוות הרופאים במרפאה החדשה על הרוח החדשה בתחום רפואת השיניים בלאומית

בדבריו במעמד קביעת המזוזה הדגיש הגר"ד לאו שליט"א, את גודל המעמד, ואמר כי חנוכת מרפאת השיניים הזו מהווה נדבך חשוב נוסף בשליחות של רפואה שלמה לגוף ולנפש. והוסיף את ברכתו כי העוסקים במלאכה יצליחו להיטיב עם ישראל בבריאות ובשמחה.

חבר הכנסת הרב יוני משריקי, שביקר במרפאה החדשה עם פתיחתה, סייר בין החדרים וקיבל סקירה מקצועית מצוות המומחים. הוא הביע התפעלות רבה מההשקעה, מהטכנולוגיות המתקדמות ומהתכנון המוקפד לטובת כלל הציבור.

לדבריו, "לאומית מציבה כאן רף חדש של שירות וחדשנות, מתוך ראייה כוללת שהבריאות היא מכלול עם רפואה כללית, רפואה מונעת, ובריאות הפה כחלק בלתי נפרד ממנה".

בלאומית אומרים כי, רשת "לאומית דנט" היא מהלך אסטרטגי רחב היקף, שנועד להנגיש למבוטחי לאומית את כלל טיפולי השיניים ברמה הגבוהה ביותר, בתוך מעטפת השירות של הקופה עצמה. כיום מספקת לאומית שירות רפואת שיניים ללקוחותיה באמצעות הסדרים עם כ-300 מרפאות וספקים חיצוניים בכל רחבי הארץ, אך הפעם מדובר כאמור במהפך, כאשר השירות יוענק באופן ישיר על ידי לאומית.

לאחר הסניף הראשון בירושלים, צפויים להיפתח בשנה הקרובה סניפים נוספים בערים אשדוד, צפת, באר שבע, בני ברק ובית שמש.

מדובר במהלך כולל להקמת רשת רפואית ארצית שתיתן מענה מקצועי, חדשני ונגיש, תוך שמירה על רוח השירות האישית והמוכרת של לאומית.

מרפאת הדגל החדשה כוללת שישה חדרי טיפולים מצוידים במיטב הטכנולוגיות הקיימות בעולם רפואת השיניים. בכל חדר הותקן מכשיר צילום רנטגן דיגיטלי, מערכות שאיבה וחיטוי מתקדמות, מערכות טיפול בגז צחוק לילדים, וציוד ייעודי לטיפולים מורכבים בילדים ובמבוגרים.

את המרפאה מנהלים מומחים מובילים בתחומם, ובהם רופאים בכירים שעבדו שנים בבתי החולים הגדולים בישראל, ובראשם פרופ' בני פרץ, בעל שם עולמי ברפואת שיניים ובוגר המרכז הרפואי הדסה עין כרם.

בין השירותים הניתנים במקום: טיפולי שורש מתקדמים, השתלות שיניים, טיפולים משקמים, אורתודונטיה (יישור שיניים), טיפולי חניכיים, רפואת שיניים לילדים, ואף טיפולים אסתטיים, כולם ברמה מקצועית גבוהה ובפיקוח הדוק של הנהלת הרשת.

יו"ר לאומית, פרופ' שלמה מור יוסף, אמר כי זהו צעד משמעותי בלאומית: "רפואת השיניים היא חלק בלתי נפרד מהבריאות הכללית, והגיע הזמן שהשירות הזה יהיה ביתי, מקצועי ונגיש, כחלק מהשירותים שמעניקה לאומית לאורך כל הדרך. אנחנו גאים לפתוח את המרפאה הראשונה בירושלים, ומתחייבים להמשיך ולהקים מרפאות נוספות בכל רחבי הארץ, כדי שכל מבוטח יוכל ליהנות מטיפול מתקדם, איכותי ובמחירים נגישים".

לדבריו, ההשקעה בהקמת המרפאה משקפת את המחויבות העמוקה של הקופה להעניק למבוטחיה חוויית שירות חדשה – מקום שבו רופא השיניים הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת הרפואית הכוללת, בשילוב עם טיפול אישי, יחס אנושי והקפדה על זמינות גבוהה. כהוקרה על המאמצים הרבים, הוא העניק שי הערכה למנהלת הסניף לרגל הפתיחה המוצלחת.

מנהל אזור מוריה, הרב שמעון לוי, הדגיש בנאומו כי פתיחת המרפאה מסמלת לא רק הרחבת שירות, אלא מהפך בתפיסת השירות הרפואי בקהילה: "לאומית מוכיחה פעם אחר פעם שהדאגה לחולה היא לא רק במילים אלא במעשים. המרפאה הזו מביאה את רפואת השיניים אל הלב של הקהילה החרדית בירושלים, עם צוותים שמבינים את הצרכים הייחודיים ומעניקים טיפול ברוח של כבוד, רגישות ואמפתיה".

כאמור, חנוכת הסניף הראשון של "לאומית דנט" מהווה נקודת מפנה משמעותית בשירותי הקופה, וממחישה את החזון של הנהלת לאומית, לספק למבוטחיה את כל קשת שירותי הבריאות תחת קורת גג אחת, באיכות הגבוהה ובשירות משפחתי ואישי, כמיטב המסורת של לאומית. והבשורה אכן מתקבלת בשביעות רצון רבה בקרב המבוטחים שמוצאים בית עם סל שירותים מלא בלאומית.

הרשת צפויה לפתוח סניפים נוספים ברחבי הארץ, כחלק ממהפכת שדרוג השירות שמובילה לאומית בכל תחומי הבריאות.