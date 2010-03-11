הפוסק המפורסם יוצא להגנת הח"כים: "הציטוטים בשמי - שקרים" | נבעה אירח את גפני בטבריה - הח"כ הליטאי לא התאפק ועקץ את סמוטריץ' | בית הדין פסק: תרגיל הצימרים של סאטמר במירון מבריק - וכשר | התקיפה האלימה בהיכלי מלכות: 4 חשודים עוכבו לחקירה | בפלג הירושלמי מציינים את יום הפטירה הראשון של המנהיג - הגר"א דויטש זצוק"ל (מעייריב)
רק עכשיו, אחרי שהבחור העצור מיפן יוסף בונדו נחת בישראל, "כיכר השבת" חושף את מסמך צו המניעה שנכתב על-ידי ביה"ד של הגר"נ קרליץ לפני מספר חודשים. במכתב, שמוען למספר רבנים ועסקנים, הם מוזהרים שלא לעסוק בעניינו של יוסף בונדו וגם לא לפנות לתקשורת. בפנים: המסמך המלא. בלעדי (חרדים)