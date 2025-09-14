ביום חמישי האחרון עלה המשגיח הגאון רבי דן סגל לביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, לדון בעניינים רמים העומדים על הפרק. השיחה ביניהם נעשתה באמצעות הכתב.

הסיבה שהשיחה נעשתה באמצעות הכתב מצדו של הגר"ד סגל, היא מכיוון שבמהלך כל חודש אלול, המשגיח מקפיד מאוד שלא לדבר דברים בטלים כלל.

המשגיח גם שרוי בתענית דיבור מתחילת חודש אלול ועד לאחר היום הקדוש - יום הכיפורים, ולכן הוא העלה את דבריו על נייר שהונח על השולחן, והגר"ד לנדו השיב לו בכתב. כך נוצרו רגעים של תקשורת נדירה בין גדולי ישראל.

לאחר מכן, בירכו שני גדולי ישראל זה את זה בברכת השנים לקראת השנה החדשה העומדת בפתח וכן בירכו זה את זה בכתיבה וחתימה טובה.

יצוין, כי לפני הפגישה התקיימה עצרת אלפים בהיכלה של ישיבת פוניבז' בראשות המשגיח לקראת הימים הנוראים. המשגיח רבי דן סגל נשא דברי התעוררות לזכרו של מרן הרב מפוניבז' ולאחר מכן חיזק את אלפי הבחורים והאברכים לקראת יום הדין.

כפי שפורסם לראשונה ב'כיכר השבת', לאחר ההצלחה בשנה שעברה של הנסיעה למסע איסוף כספים ולאחר שהנסיעה הקודמת לפני מספר חודשים התקיימה חלקית בשל פרוץ המלחמה באיראן, הוחלט לצאת כעת שוב למסע גיוס כספים.

בנסיעה הקודמת בה היה אמור להשתתף הגר"ד לנדו ולבסוף התקיימה חלקית בהשתתפות המשגיח הגר"ד סגל, רה"י הגרמ"ה הירש ורה"י הגר"ד כהן, שהצליח לגייס סכום נכבד.

לאור הצורך להשלים את מלוא הסכום הנדרש למען הצלת עולם התורה, ולאור בקשת ראשי קרן עולם התורה, נאות הגר״ד לנדו לצאת שוב למסע מיוחד לאנגליה, שיחל ביום ראשון הקרוב כ״א אלול, ויכלול אספות בבתי נגידים ועצרות מרכזיות — בגולדרס גרין ובסטמפורד היל, ובמספר מרכזים יהודיים באזור.

עוד צפויים להשתתף במסע המתוכנן: רה״י הגרמ״ה הירש, ר״י חברון הגר״ד כהן, הגר״א סלים, הגר״י הלל והגר״ש גלאי.

גורם בקהילה החרדית בלונדון אומר כי: ״ישנה תחושה שהצלת עולם התורה בארץ ישראל היא אחריות כלל-עולמית״ לראות את מנהיג הדור מרן הרב לנדו שאך לפני מספר חודשים עבר ניתוח סבוך מאד, יוצא למסע למען עולם התורה יחד עם מרנן ורבנן בוודאי שיגרום לקידוש שם שמים עצום, ויפתח את ליבם וכיסם של תומכי התורה המחזיקים בעולם התורה.