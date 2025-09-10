כל הפרטים על הנסיעה אחרי פסק זמן ארוך: גדולי ישראל בראשות המנהיג הליטאי יצאו שוב למסע לחו"ל יממה אחרי הכינוס של הגבירים מקרן עולם התורה במלון היוקרה במצפה רמון, ל'כיכר השבת' נודע, כי מסע גדולי ישראל צפוי לצאת שוב למסע גיוס בחו"ל | כל הפרטים הידועים עד כה (חדשות חרדים)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 15:59