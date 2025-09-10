על רקע מעצרם של בני הישיבות והסנקציות המתמשכות על עולם התורה על ידי השלטונות, גדולי ישראל בראשות המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו יצאו למסע גיוס כספים בן יומיים לטובת 'קרן עולם התורה' - הפעם בבריטניה.
לאחר ההצלחה בשנה שעברה ולאחר שהנסיעה הקודמת לפני מספר חודשים התקיימה חלקית בשל פרוץ המלחמה באיראן, הוחלט לצאת שוב למסע גיוס כספים.
בנסיעה הקודמת בה היה אמור להשתתף הגר"ד לנדו ולבסוף התקיימה חלקית בהשתתפות המשגיח הגר"ד סגל, רה"י הגרמ"ה הירש ורה"י הגר"ד כהן, שהצליח לגייס סכום נכבד.
לאור הצורך להשלים את מלוא הסכום הנדרש למען הצלת עולם התורה, ולאור בקשת ראשי קרן עולם התורה, נאות מרן מנהיג הדור הגר״ד לנדו לצאת שוב למסע מיוחד לאנגליה, שיחל ביום ראשון הקרוב כ״א אלול, ויכלול אספות בבתי נגידים ועצרות מרכזיות — בגולדרס גרין ובסטמפורד היל, ובמספר מרכזים יהודיים באזור.
עוד צפויים להשתתף במסע המתוכנן: המשגיח הגה״צ רבי דן סגל, רה״י הגרמ״ה הירש, ר״י חברון הגר״ד כהן, הגר״א סלים, הגר״י הלל והגר״ש גלאי.
גורם בקהילה החרדית בלונדון אומר כי: ״ישנה תחושה שהצלת עולם התורה בארץ ישראל היא אחריות כלל-עולמית״ לראות את מנהיג הדור מרן הרב לנדו שאך לפני מספר חודשים עבר ניתוח סבוך מאד, יוצא למסע למען עולם התורה יחד עם מרנן ורבנן בוודאי שיגרום לקידוש שם שמים עצום, ויפתח את ליבם וכיסם של תומכי התורה המחזיקים בעולם התורה.
