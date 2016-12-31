מי הזמר שריגש אותנו עד דמעות וגרף ניצחון בפער חסר תקדים? איזה שיר הפך להמנון של תקופת המלחמה והאיר לנו את החושך? מי האמן שרשם את קאמבק השנה, ואיזו תגלית מוזיקלית כבשה את המקום הראשון למרות שניסתה לברוח מאור הזרקורים? | אלי גוטהלף והמוזיקאי שוקי סלומון מסכמים שנה מוזיקלית ב'אולפן כיכר' עם התוצאות שאתם בחרתם • צפו במשדר המלא (מוזיקה)
אתר "כיכר השבת" - האתר החרדי המוביל בעולם, גאה להגיש משדר מוזיקלי פורמי, נרחב ומיוחד. במשדר: למעלה משעתיים של מוזיקה שמחה ומקפיצה שנבחרה בקפידה, מכל הזמנים והסוגים - מ"שושנת יעקב", "ויהי בימי אחשוורוש", וניגוני שמחה של חצרות החסידים. האזינו כעת, פורים שמח! (כיכר)