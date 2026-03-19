שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת', הציג היום (חמישי) נתונים מפורטים על התקדמות המערכה הצבאית מול איראן.

בפתח דבריו הצהיר הגסת' כי "אנחנו מנצחים באופן מכריע ובתנאים שלנו. איראן היא מדינה רחבת ידיים ובדיוק כמו חמאס והמנהרות שלהם, הם שפכו כל סיוע, כל פיתוח כלכלי, סיוע הומניטרי לתוך מנהרות ורקטות. זה מה שהם עשו עם חמאס. איראן הזרימה עשורים של משאבי מדינה, לא לעם שלהם, אלא לתוך טילים וכטב"מים ושלוחים ומתקנים קבורים".

לדברי הגסת', הצבא האמריקני פועל באופן רציף נגד תשתיות אלו. הוא ציין כי "אנחנו צדים אותם באופן שיטתי, ללא רחמים, ובעוצמה מכרעת כמו שאף צבא אחר בעולם לא יכול לעשות. והתוצאות מדברות בעד עצמן. עד היום, תקפנו למעלה מ-7,000 מטרות ברחבי איראן והתשתית הצבאית שלה. זה לא הדרגתי. זו עוצמה מכרעת המיושמת בדיוק. ושוב, היום תהיה חבילת התקיפה הגדולה ביותר עד כה, בדיוק כפי שהייתה אתמול".

השר הוסיף כי "כפי שאמרתי מהיום הראשון, היכולות שלנו ממשיכות להיבנות. אלו של איראן ממשיכות להישחק. אנחנו צדים ותוקפים מוות והרס מלמעלה. ההגנה האווירית של איראן שוטחה. בסיס התעשייה הביטחונית של איראן, המפעלים, קווי הייצור המזינים את תוכניות הטילים והכטב"מים שלהם מושמדים באופן מכריע".

הגסת' פירט כי הכוחות פגעו במאות בסיסי תעשייה ביטחונית באופן ישיר, וציין כי "היכולת שלהם לייצר טילים בליסטיים חדשים ספגה כנראה את המכה הקשה מכולן".

על פי הנתונים שהציג הגסת', יעילות הפעילות מתבטאת בירידה חדה בשיגורים לעבר כוחות צבא ארצות הברית. הוא ציין כי "מתקפות טילים בליסטיים נגד כוחותינו ירדו ב-90% מאז תחילת הסכסוך. אותו דבר עם כטב"מים לתקיפה חד-כיוונית, תחשבו על כטב"מי קמיקזה, ירידה של 90%. עכשיו האיראנים עדיין יירו, אנחנו יודעים את זה, והם היו יורים הרבה יותר אם הם היו יכולים, אבל הם לא יכולים. הג'וב האחרון שמישהו בעולם רוצה עכשיו הוא מנהיג בכיר במשמרות המהפכה או בבסיג', עבודות זמניות, כולן".

בסיום דבריו התייחס הגסת' למערכה הימית ולנטרול חיל הים האיראני. "פגענו או הטבענו למעלה מ-120 מספינות חיל הים שלהם, כאשר הערכות נזקי קרב תלויות ועומדות עבור רבות נוספות. ראו, לעיתים קרובות עלינו להמתין מספר ימים להערכת נזקי קרב כדי לקבל את המספר האמיתי. צי השטח שלהם אינו מהווה עוד פקטור. הצוללות שלהם, פעם היו להם 11, נעלמו".