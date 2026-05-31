סחיטה אלימה, חטיפה ותקיפה של מארגני מסיבות טבע: פרקליטות מחוז צפון הגישה הבוקר (ראשון) כתב אישום חמור נגד תושב אכסאל בן 35, בגין שורה של עבירות פליליות שביצע נגד צעירים שארגנו מסיבות טבע באזור הגלבוע.

כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד יובל קליקה לבית המשפט המחוזי בנצרת, חושף מסכת של הפחדה ואלימות קשה, במסגרתה נסחטו הקורבנות תחת איומים מפורשים בנזק גופני.

הפרשה החלה בראשית חודש מאי, אז הגיעה תלונה למשטרת המחוז הצפוני מאדם שארגן מסיבת טבע ונדרש לשלם "דמי חסות" בסך 5,000 שקלים. על פי התלונה, הסכום נדרש עבור "שירותי שמירה" פיקטיביים מעבריינים, כאשר בפועל איש לא נכח בשטח מטעם הנסחט. המתלונן העיד כי שליח מטעם החשוד הגיע למקום וגבה את הכסף, בתוספת עמלה על שירותי השליחות.

לאחר מעצרו של החשוד על ידי שוטרי המחוז הצפוני, הגיעה לידי החוקרים תלונה נוספת מצעירה שארגנה מסיבה באותו אזור יחד עם בן זוגה. על פי חומר החקירה, במקרה זה עלתה רמת האלימות שלב: הנאשם הגיע למקום ודרש 20 אלף שקלים תוך שהוא מאיים על אחד הנוכחים: "או שאני מפוצץ לך את הפנים או שאתה מביא לנו 20 אלף ש"ח". לאחר שקיבל 5,000 שקלים במזומן, גזל הנאשם שעון רולקס יקר שהיה על ידו של הקורבן.

בשיאו של האירוע, ולאחר שווידא כי קיים כסף בחשבונה של בת הזוג, אילץ הנאשם את הצעירה להתלוות אליו לסניף בנק בעפולה. בתיעוד ממצלמות האבטחה של הבנק, נראים השניים כשהם מגיעים למקום בשעת לילה מאוחרת/לפנות בוקר, כאשר הנאשם מלווה את הצעירה תחת איומים עד שהיא מושכת עבורו סכום נוסף של 5,000 שקלים מחשבונה. בתיעוד ניתן לראות את הנאשם עומד בסמוך לצעירה בזמן שהיא מבצעת את הפעולה הבנקאית הכפויה.

הנאשם מואשם כעת בעבירות של חטיפה לשם סחיטה, סחיטה באיומים וסחיטה בכוח. במשטרה מדגישים כי הם פועלים בנחישות נגד תופעת הסחיטה באיומים, המהווה פגיעה חמורה בביטחון הציבור, ומתחייבים למצות את הדין עם המעורבים.