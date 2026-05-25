כיכר השבת
"קיבלו הפתעה בדואר"

הזיה: שוטרת תנועה זייפה דוחות תנועה - בלי שפגשה בכלל את הנהגים

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום חמור נגד שוטרת תנועה | השוטרת, המשרתת באילת, מואשמת כי זייפה וערכה דוחות תנועה כוזבים במספר רב של הזדמנויות, תוך ניצול מעמדה וסמכותה במסגרת תפקידה בכבישי הדרום (משטרה)

משטרת התנועה. ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שני) כתב אישום נגד שוטרת תנועה בגין זיוף ועריכת דוחות תנועה כוזבים - מבלי שפגשה בכלל את הנהגים. היא מואשמת בבידוי ראיה, זיוף, שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים.

על פי כתב האישום, במהלך החודשים אפריל עד יוני 2023, ערכה הנאשמת, שוטרת תנועה ממתנ"א אילת, דוחות תנועה כוזבים במספר רב של הזדמנויות, זאת במסגרת מילוי תפקידה בכבישי העיר אילת ובצירים המובילים אליה.

כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, כאשר בחלקם זייפה הנאשמת את חתימות הנהגים על גבי הדוחות, ובחלק אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום - זאת אף שבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים.

כמו כן, בחלק מהמקרים מסרה הנאשמת לנהגים כי לא יירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם, אולם בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר.

כתב האישום מייחס לשוטרת שורה של עבירות חמורות, בהן בידוי ראיה, זיוף בידי עובד ציבור, שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים. התיק נחקר על ידי צוות דרום במחלקה לחקירות שוטרים, אשר חשף את דפוס הפעולה השיטתי של הנאשמת במהלך עבודתה.

כתב אישוםמח"שמשטרת התנועהדו"ח תנועה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר