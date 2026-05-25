המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שני) כתב אישום נגד שוטרת תנועה בגין זיוף ועריכת דוחות תנועה כוזבים - מבלי שפגשה בכלל את הנהגים. היא מואשמת בבידוי ראיה, זיוף, שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים.

על פי כתב האישום, במהלך החודשים אפריל עד יוני 2023, ערכה הנאשמת, שוטרת תנועה ממתנ"א אילת, דוחות תנועה כוזבים במספר רב של הזדמנויות, זאת במסגרת מילוי תפקידה בכבישי העיר אילת ובצירים המובילים אליה.

כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, כאשר בחלקם זייפה הנאשמת את חתימות הנהגים על גבי הדוחות, ובחלק אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום - זאת אף שבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים.

כמו כן, בחלק מהמקרים מסרה הנאשמת לנהגים כי לא יירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם, אולם בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר.

כתב האישום מייחס לשוטרת שורה של עבירות חמורות, בהן בידוי ראיה, זיוף בידי עובד ציבור, שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים. התיק נחקר על ידי צוות דרום במחלקה לחקירות שוטרים, אשר חשף את דפוס הפעולה השיטתי של הנאשמת במהלך עבודתה.