אירוע דרמטי התרחש במהלך שבת האחרונה בעיר אשקלון, כאשר לוחם מג"ב דרום שהיה בחופשה בביתו הפך לגיבור רגע והצליח לסכל ניסיון פריצה לרכב. הלוחם, שיצא לתפילת שחרית בבוקר השבת, הבחין בחשוד המנסה לפרוץ לרכב סמוך לביתו והחליט לפעול מיידית.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הלוחם זיהה כי מדובר באירוע פלילי המתרחש בזמן אמת והחל במרדף אחר החשוד באמצעות רכבו הפרטי. תוך כדי המרדף, הזעיק הלוחם כוחות משטרה נוספים למקום כדי לסייע בתפיסת החשוד.

המרדף נמשך מספר דקות, במהלכן ניסה החשוד להימלט מהלוחם. בשלב מסוים, החשוד עצר את רכבו וניסה להימלט רגלית, אך הלוחם לא ויתר והמשיך לרדוף אחריו. הלוחם הצליח להשיג את החשוד והחל במעצרו, תוך שהחשוד מתנגד באלימות ומנסה להשתחרר.

במהלך המאבק האלים, נפצע הלוחם באורח קל לאחר שהחשוד נשך אותו ברגלו. למרות הפציעה, הלוחם המשיך להחזיק בחשוד עד להגעת כוחות המשטרה הנוספים. שוטרי תחנת אשקלון שהגיעו למקום סייעו בהשלמת המעצר.

שוהה בלתי חוקי מרמאללה

בחקירה ראשונית התברר כי החשוד שנעצר הוא שוהה בלתי חוקי, תושב רמאללה. החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת משטרת אשקלון במחוז הדרום, שם ייחקר בחשד לניסיון פריצה לרכב ותקיפת שוטר.

הלוחם שנפצע קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה לבית חולים לקבלת טיפול נוסף. מצבו הוגדר כקל ולא היה חשש לחייו.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד מחוללי פשיעת הרכוש, תוך שימוש בכל האמצעים הגלויים והסמויים, במטרה להגן על רכוש האזרחים ולהביא לדין את פורעי החוק".