במעמד רב רושם שנערך השבוע בבית המשב"ק המיתולוגי לבית סאטמר, הרב משה פרידמן, נחגגה מסיבת לחיים לרגל רכישת זכויות שם הבניין עבור המבנה החדש והמפואר של תלמוד התורה דחסידי סאטמר בבורו פארק.

את התרומה הנכבדת תרם בנו של המשב"ק, הנגיד הרבני ליפא פרידמן, אשר בצעד של כיבוד אב יוצא דופן החליט להקדיש את הבניין הכביר לזכותו של אביו הדגול, איש אמונם וסודם של האדמו"רים בעל ה'ברך משה' זי"ע, ויבלחט"א בנו, האדמו"ר מסאטמר. הבניין החדש ייקרא מעתה: "בנין משה פרידמן – משב"ק".

המעמד נערך בראשות האדמו"ר מסאטמר, שבא לחלוק כבוד למשמשו הנאמן. במהלך הערב נשאו דברים המשב"ק הרב משה פרידמן עצמו, הגה"צ דומ"ץ סאטמר בורו פארק, והגה"צ אב"ד סיגוט. את המעמד חתם האדמו"ר בדברות קודש, בהם העלה על נס את מסירותו רבת השנים של המשב"ק לטובת המוסדות והנהגת החסידות.

רגע מרגש נרשם לאחר חתימת השטרות, כאשר הגיע זמן תפילת ערבית. המשב"ק הרב משה פרידמן הגיש לאדמו"ר את הסידור האישי בו נהג להתפלל דודו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, רגע שעורר התרגשות רבה בקרב הנוכחים.