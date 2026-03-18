כיכר השבת
מחווה מרגשת של הבן הנגיד

עַבְדִּי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא | המעמד ההיסטורי בבית משב"ק האדמו"רים מסאטמר

במעמד צנוע ומרגש, בראשות האדמו"ר מסאטמר, רכש הנגיד ר' ליפא פרידמן את "זכות שם הבניין" עבור תלמוד התורה החדש של החסידות, והחליט להנציח עליו את שמו של אביו – המשב"ק המפורסם לבית סאטמר, הרב משה פרידמן • צפו בתיעוד מהמעמד בראשות האדמו"ר וברגע המרגש עם הסידור של ה'ויואל משה' (חסידים)

המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)

במעמד רב רושם שנערך השבוע בבית המשב"ק המיתולוגי לבית סאטמר, הרב משה פרידמן, נחגגה מסיבת לחיים לרגל רכישת זכויות שם הבניין עבור המבנה החדש והמפואר של תלמוד התורה דחסידי סאטמר בבורו פארק.

את התרומה הנכבדת תרם בנו של המשב"ק, הנגיד הרבני ליפא פרידמן, אשר בצעד של כיבוד אב יוצא דופן החליט להקדיש את הבניין הכביר לזכותו של אביו הדגול, איש אמונם וסודם של האדמו"רים בעל ה'ברך משה' זי"ע, ויבלחט"א בנו, האדמו"ר מסאטמר. הבניין החדש ייקרא מעתה: "בנין משה פרידמן – משב"ק".

המעמד נערך בראשות האדמו"ר מסאטמר, שבא לחלוק כבוד למשמשו הנאמן. במהלך הערב נשאו דברים המשב"ק הרב משה פרידמן עצמו, הגה"צ דומ"ץ סאטמר בורו פארק, והגה"צ אב"ד סיגוט. את המעמד חתם האדמו"ר בדברות קודש, בהם העלה על נס את מסירותו רבת השנים של המשב"ק לטובת המוסדות והנהגת החסידות.

רגע מרגש נרשם לאחר חתימת השטרות, כאשר הגיע זמן תפילת ערבית. המשב"ק הרב משה פרידמן הגיש לאדמו"ר את הסידור האישי בו נהג להתפלל דודו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, רגע שעורר התרגשות רבה בקרב הנוכחים.

המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)
המעמד בסאטמר לכבוד ר' משה גבאי (צילום: שאט די דאט)

