די לניצול הציני: האפליקציה שתעצור את הקומבינה בחניה

משרד התחבורה יוצא השבוע למהלך חסר תקדים בניסיון להחזיר את חניות הנכים לאלו שבאמת זקוקים להן. במסגרת המהלך, המשרד משיק את יישומון 'חניתי' שנועד לעצור את התופעה המקוממת שבה שני רכבים חונים על תג אחד בו-זמנית, בזמן שבעלי מוגבלויות אמיתיים נותרים ללא מענה ברחובות ירושלים, תל אביב ושאר הערים.

האפליקציה החדשה תדרוש מבעלי התגים לדווח בזמן אמת על חנייתם, ותבטל באופן אוטומטי את האפשרות להפעיל זכויות חנייה לרכב השני ברגע שהראשון חונה. כך, למשל, אם רכב אחד רשום על התג חונה בירושלים, לא ניתן יהיה להשתמש באותו תג עבור רכב נוסף בתל אביב באותה עת.

הנתונים שמאחורי המהלך מדאיגים במיוחד: בתוך פחות מעשור, מספר תגי הנכה בישראל כמעט הכפיל את עצמו והגיע לשיא חסר תקדים של למעלה מ-450 אלף תגים. המשמעות המעשית היא שכמעט 18% מכלי הרכב בישראל נושאים תג נכה - נתון שמעורר שאלות רבות על אמיתות הצורך. בזמן שהתשתיות בערים הגדולות קורסות תחת העומס, הניצול הציני של תגים של אנשים שנפטרו או כאלו שנרכשו דרך 'מאכרים', הפך למכת מדינה. התופעה פוגעת קשות בנגישות של אנשים עם מוגבלויות אמיתיות, שמוצאים את עצמם ללא אפשרות לחנות במקומות המיועדים להם.

מעבר לכרטיס דיגיטלי ומרדף אחר המאכרים

במשרד התחבורה לא מסתפקים רק באפליקציה. על פי טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה לאחרונה, התוכנית ארוכת הטווח כוללת מעבר מלא לכרטיס דיגיטלי, מה שיבטל את הצורך בתג הפיזי ויהפוך את הזיופים לכמעט בלתי אפשריים.

במקביל, גובר הלחץ על המשטרה לשים יד על רשתות ה'מאכרים' שמוכרות תגים תמורת כסף מזומן. התופעה, שכבר עלתה בעבר בהקשר של מאכרים בעירייה, הפכה לבעיה כלל ארצית שדורשת טיפול נחרץ.

הפיילוט של האפליקציה החל בערים הגדולות - ירושלים ותל אביב - וצפוי להתרחב בהדרגה לכל רחבי הארץ. במשרד התחבורה מבהירים כי בשלב מסוים, השימוש באפליקציה יהפוך לתנאי חובה לכל מי שמבקש לרשום שני רכבים על תג אחד.

העברת סמכויות לגופים מקצועיים

במקביל למהלך הטכנולוגי, משרד האוצר מקדם שינוי מבני משמעותי: העברת סמכות ההחלטה על הנפקת תגי נכה מרשות הרישוי לגופים מוסמכים - הביטוח הלאומי, משרד העבודה ומשרד הביטחון. רק תושבי חוץ ימשיכו להיבדק על ידי רופאי משרד הרישוי.

לעמדת האוצר, התהליך יהיה יעיל יותר למבקשי תו הנכה, שכן בבדיקה רפואית אחת יוכלו לסיים את התהליך. בנוסף, אמינות הצורך בתו צפויה להשתפר כאשר גופים בעלי הידע והמומחיות הרפואית הם שיאשרו את הנפקת התווים.

יצוין כי במקביל למהלכים אלו, תבוצע גם בדיקה מחודשת של תווי נכה קיימים, במטרה לוודא שהם עדיין רלוונטיים ושהמחזיקים בהם אכן זכאים להם על פי הקריטריונים המעודכנים.