• במהלך הלילה והבוקר איראן שיגרה טילים לעבר מדינת ישראל ואזעקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ.

• לפנות בוקר: שוגרו שלוש מטחים מאיראן לצפון בתוך כשעה.

• הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב לא ידעה על התקיפה של צה"ל על שדה הגז באיראן. לדבריו, זה לא יקרה שוב אלא אם איראן תתקוף שוב את שדה הגז בקטאר.

• בממשל טראמפ שוקלים פריסת אלפי חיילים אמריקנים נוספים במזרח התיכון, כך דווח ברויטרס.

• אזרח זר נהרג הלילה במושב בשרון כתוצאה מפגיעת פצצת טיל מתפזר ששוגר מאיראן למרכז הארץ.

עדכונים שוטפים

07:05: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:00: בישראל מעריכים כי איראן שיגרה שוב טיל עם ראש קרב מתפזר.

06:54: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל השיגורים מאיראן.

06:50: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר מרכז הארץ וצפון ירושלים.

06:30: סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה עדכנה כי ספינה נפגעה מ"חימוש לא ידוע" במפרץ עומאן, בסמוך למצר הורמוז.

06:15: מפקד פיקוד העורף ביקר באחת מזירות הנפילה: "מפה אני שב ומזכיר את חשיבות ההישמעות להנחיות פיקוד העורף, הימצאות תחת מיגון תקני מצילה חיים".

06:00: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

05:50: אזעקות הופעלו בצפון הארץ בשל שיגורים מאיראן.