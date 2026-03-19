כיכר השבת
'שאגת הארי' | עדכונים שוטפים

LIVEנמשך רצף השיגורים מאיראן לישראל | אזרח זר נהרג מפגיעה ישירה | ישראל בגל תקיפות משולב

במהלך הלילה והבוקר הופעלו אזעקות באזורים נרחבים בשל שיגורים מאיראן |בתוך כשעה שוגרו שלוש מטחים מאיראן לצפון | שיגורים גם מלבנון | אזרח זר נהרג במושב בשרון כתוצאה מפגיעה ישירה | דיווח: טראמפ שוקל לשלוח עוד אלפי חיילים למזרח התיכון | שלוש פלסטיניות נהרגו מפגיעה ליד חברון (חדשות)

הפגיעה בבית בלכיש (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

כותרות הלילה והבוקר

• במהלך הלילה והבוקר שיגרה טילים לעבר מדינת ישראל ואזעקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ.

• לפנות בוקר: שוגרו שלוש מטחים מאיראן לצפון בתוך כשעה.

• הנשיא טראמפ הבהיר כי לא ידעה על התקיפה של צה"ל על שדה הגז באיראן. לדבריו, זה לא יקרה שוב אלא אם איראן תתקוף שוב את שדה הגז בקטאר.

• בממשל טראמפ שוקלים פריסת אלפי חיילים אמריקנים נוספים במזרח התיכון, כך דווח ברויטרס.

• אזרח זר נהרג הלילה במושב בשרון כתוצאה מפגיעת פצצת טיל מתפזר ששוגר מאיראן למרכז הארץ.

עדכונים שוטפים

07:05: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:00: בישראל מעריכים כי איראן שיגרה שוב טיל עם ראש קרב מתפזר.

06:54: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל השיגורים מאיראן.

06:50: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר מרכז הארץ וצפון ירושלים.

06:30: סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה עדכנה כי ספינה נפגעה מ"חימוש לא ידוע" במפרץ עומאן, בסמוך למצר הורמוז.

06:15: מפקד פיקוד העורף ביקר באחת מזירות הנפילה: "מפה אני שב ומזכיר את חשיבות ההישמעות להנחיות פיקוד העורף, הימצאות תחת מיגון תקני מצילה חיים".

06:00: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

05:50: אזעקות הופעלו בצפון הארץ בשל שיגורים מאיראן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

