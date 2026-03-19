כיכר השבת
לצד איום נחרץ על איראן

טראמפ: ישראל פעלה באופן אלים ותקפה את שדה הגז באיראן, זה לא יקרה שוב

הנשיא טראמפ הבהיר כי לא ידע מראש על התקיפה של ישראל נגד שדה הגז באיראן, הודיע שזה לא יקרה שוב אלא אם איראן תשוב לתקוף את שדה הגז בקטאר | הציטוט המלא (חדשות)

טראמפ בליל המתקפה בשבת (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, , הכחיש לפנות בוקר (חמישי, שעון ישראל) את הדיווחים שידע מראש על התקיפה של ישראל נגד מתקני הגז באיראן, הודיע שזה לא יקרה שוב אך איים כי אם איראן תתקוף שוב את שדה הגז בקטאר - ארה"ב תשמיד את שדות הגז באיראן.

לדברי הנשיא טראמפ: "ישראל, מתוך כעס על מה שקורה במזרח התיכון, פעלה באופן אלים ותקפה את שדה הגז הגדול, חלק קטן יחסית מכלל המתקן הותקף".

טראמפ טען: "ארצות הברית לא ידעה דבר על המתקפה הספציפית הזו, וקטאר לא הייתה מעורבת בכך בשום אופן, צורה או מידה, ולא הייתה לה שום מושג שזה עומד לקרות".

"לצערי" הוסיף נשיא ארה"ב: "איראן לא ידעה את זה, או את כל העובדות הרלוונטיות הנוגעות לתקיפה, ותקפה באופן לא מוצדק ולא הוגן חלק ממתקן הגז של קטאר".

טראמפ הבהיר כי ישראל לא תתקוף שוב את שדה הגז אך שיגר מסר מאיים לאיראן: "לא יהיו יותר התקפות מצד ישראל על שדה דרום פארס, שדה חשוב מאוד, אלא אם כן איראן תחליט ללא שיקול דעת לתקוף את קטאר - במצב כזה ארצות הברית, עם או בלי עזרת ישראל, תפוצץ באופן מסיבי את כל שדה הגז דרום פארס בעוצמה וכוח שאיראן מעולם לא ראתה או חוותה לפני כן".

